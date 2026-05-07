La FIO será sede de las Jornadas Regionales de Estudiantes de Ingeniería Civil

En diálogo con este medio, la directora de la jornada y estudiante de Ingeniería Civil de la FIO, Maitén Mendoza, destacó que el espíritu del evento es ampliar la mirada sobre la carrera: “El objetivo principal de estas jornadas es poder dar una mirada integral de la Ingeniería Civil y salirnos un poco de la parte técnica que vemos durante los cinco años”, explicó.

En esa línea, remarcó la importancia de generar un vínculo directo con la realidad laboral: “Buscamos profesionales que puedan acercar al estudiantado una mirada más real de lo que pasa afuera de la facultad, de las decisiones que debemos tomar y de los desafíos que vamos a encontrar cuando seamos profesionales”.

Uno de los ejes centrales será el contacto con el entramado productivo local. A través de visitas técnicas, los participantes podrán conocer de cerca empresas y procesos industriales. “Queremos que los chicos estén en contacto con las empresas y conozcan la producción que tenemos en nuestra ciudad. Eso también nos ayuda a entender mejor los procesos”, señaló.

Además, las jornadas incorporan una dimensión social que busca formar profesionales más comprometidos: “Buscamos que lo social sea un punto importante en nuestra carrera. El día de mañana tenemos que entender el entorno en el que estamos y conocer realidades que a veces no se ven”.

En ese sentido, destacó las actividades solidarias como parte fundamental del programa: “El ‘dar sin esperar nada a cambio’ tiene que empezar a ser un lema de vida para muchas personas”.

Un espacio clave para la región

Sobre la importancia del evento, Mendoza subrayó: “Este tipo de encuentros resulta de gran importancia porque nos acerca a las problemáticas que tenemos en la región y nos permite conocer cómo se trabaja y estudia en otras ciudades”. Y agregó: “El intercambio social en estas instancias es vital”.

En esta edición, las jornadas están organizadas en torno a dos grandes ejes. Por un lado, las estructuras de hormigón, una temática especialmente relevante para Olavarría. “Es una ciudad cementera y nuestra universidad cuenta con profesionales muy destacados en tecnología del hormigón y análisis estructural”, explicó.

Por otro lado, se abordarán las infraestructuras de transporte y la gestión del agua. “Dentro de este eje trabajamos el diseño vial, que es esencial para garantizar la movilidad eficiente, y también el componente hídrico-ambiental, que es muy importante por el arroyo que atraviesa la ciudad”, detalló.

El proceso de organización comenzó el año pasado, cuando Olavarría fue elegida como sede. “Después de la votación nos dijeron ‘son ustedes’ y ahí arrancamos con todo: buscar lugares, sponsors, colaboradores y profesionales”, recordó.

El camino no estuvo exento de dificultades: “La frustración y la ansiedad estuvieron muy presentes, pero logramos trabajar para poder tener un gran evento que quede en la memoria de muchos”.

El principal desafío fue el aspecto económico. “Queríamos brindar un evento de calidad, teniendo en cuenta que somos todos estudiantes y que muchos tienen gastos extra por viajar. Buscar alternativas fue lo que más tiempo nos llevó”, afirmó.

Las jornadas cuentan con el aval de la Facultad de Ingeniería, la Unión Industrial de Olavarría y el Colegio de Ingenieros Distrito III. “Se han mostrado muy predispuestos a ayudarnos y tuvimos la suerte de encontrarnos con personas que nos brindaron su apoyo”, destacó.

Por último, expresó sus expectativas: “Esperamos un impacto más que positivo, que puedan ver que estas jornadas son importantes para el desarrollo profesional y personal, y que ojalá en el futuro sea un evento cada vez más valorado”.

El evento está dirigido principalmente a estudiantes de Ingeniería Civil de la región sur, aunque la convocatoria está abierta a todo el país. “Queremos que participen estudiantes de distintas universidades y que este sea un espacio de encuentro y crecimiento para todos”, concluyó.