Olavarría será sede de la primera Ronda de Financiamiento PyME 2026

Por primera vez en la ciudad, se llevará a cabo la Ronda de Financiamiento PyME 2026, una iniciativa que busca facilitar el acceso al crédito y fortalecer el vínculo entre el sistema financiero y el entramado productivo local.

El encuentro es organizado por la Unión Industrial de Olavarría, el Parque Industrial de Olavarría y la Sociedad Rural de Olavarría, y se realizará el próximo 13 de mayo, de 9:00 a 11:00 horas, en el Club Social Olavarría (Salón de Eventos), ubicado en General Paz 2734.

La propuesta reunirá en un mismo espacio a bancos públicos y privados, entidades financieras, Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y Fondos de Garantía Públicos, generando una instancia de vinculación directa con empresas, industrias y comercios de la ciudad.

Entre las entidades participantes se encuentran FOGABA, Garantizar SGR y los bancos Galicia, Santander, ICBC, Comafi, Provincia, Patagonia, Industrial (BIND), BBVA, Credicoop y Macro.

Uno de los principales diferenciales del evento es su formato: en lugar de que cada empresa deba recorrer distintas entidades, solicitar reuniones y presentar documentación de manera individual, la ronda propone centralizar la oferta financiera en un solo lugar.

De esta manera, se genera una instancia de encuentro ágil y eficiente, que permite a los participantes conocer, comparar y evaluar distintas alternativas de financiamiento en un mismo espacio, favoreciendo un verdadero “match” entre las necesidades de las empresas y las herramientas disponibles.

La jornada estará organizada en dos momentos:

-Presentaciones de entidades: cada banco contará con un espacio de 10 minutos para exponer sus principales líneas de financiamiento orientadas al sector productivo.

-Espacio de vinculación directa: posteriormente, se habilitará un espacio para que los asistentes puedan realizar consultas específicas y establecer contacto directo con representantes de cada entidad.

Desde las entidades organizadoras destacaron que esta iniciativa busca acercar herramientas concretas al sector productivo, optimizar los tiempos de gestión y generar nuevas oportunidades de crecimiento para las PyMEs, industrias y comercios de Olavarría.

"En un contexto donde el financiamiento resulta clave para sostener e impulsar la actividad económica, este tipo de propuestas permiten fortalecer el ecosistema productivo local y facilitar el acceso a recursos estratégicos" añadieron.

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