Avanza la prohibición del uso de redes sociales para chicos

Elanunció que comenzó a, de cara a la entrada en vigor en ese país de la primera prohibición mundial de redes sociales a los niños.

Canberra ha exigido a las principales plataformas en línea, entre ellas también Tiktok y YouTube, que bloqueen a los internautas de menos de 16 años antes del próximo 10 de diciembre, cuando comenzará a regir el veto a través de una nueva legislación.

De esta manera, anticipan las autoridades australianas, la restricción del uso de redes sociales dejará de estar en manos de los padres y los colegios, y pasará a depender del Estado. La responsabilidad de un posible incumplimiento recaerá sobre las tecnológicas, que estarán expuestas a potenciales multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos, equivalentes a unos 32,5 millones de dólares americanos.

"Aunque estamos trabajando fuertemente por remover a todos los usuarios que entendemos que tienen menos de 16 años para el 10 de diciembre, el cumplimiento de la ley será un proceso continuo con múltiples facetas", dijo un portavoz de Meta.

Los usuarios más jóvenes pueden salvar y descargar sus historiales en Internet, indicó el portavoz de la tecnológica estadounidense. "Antes de que cumplas 16, te notificaremos que pronto podrás recuperar acceso a estas plataformas, y tu contenido será restaurado exactamente como lo dejaste", dice un mensaje de Meta a los internautas afectados.

Debate en el mundo sobre redes sociales

Mientras que hay especialistas que apoyan el proyecto, considerando que el acceso de redes sociales a temprana edad puede ocasionar o agravar problemas de salud mental entre los menores, también hay quienes dicen que una prohibición de este tipo podría ocasionar efectos indeseados, como empujar a los adolescentes hacia la deep web o incluso aislarlos socialmente.

Amnistía Internacional se encuentra dentro de este segundo grupo. La organización se opuso desde el inicio a la promulgación de la ley, considerando que una “prohibición que aísla a los jóvenes no cumplirá con el objetivo del gobierno de mejorar sus vidas”.

La prohibición australiana, que entrará en vigor en apenas siete días, coincide en tiempo con la aprobación en la Cámara de Diputados de Chile de un proyecto que regula y prohíbe el uso de celulares en todas las escuelas del país a partir del ciclo lectivo 2026. En países de Europa también hay debates al respecto.

En Argentina, la situación es distinta. Según datos compartidos en el programa, los adolescentes pasan en promedio 7,2 horas diarias conectados a redes sociales, principalmente en TikTok e Instagram. Sin embargo, no existe una legislación específica que limite su acceso.

La referencia más cercana es la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales, que bajo la órbita de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) recomienda a padres y adultos acompañar a niños, niñas y adolescentes en el uso de plataformas digitales, pero no establece prohibiciones.

Fuente: Agencia DIB