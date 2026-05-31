Torneo Zonal U13: Olavarría se despidió con derrota

En Tres Arroyos, la Selección de la Asociación de Básquet de Olavarría completó sus presentaciones en el certamen clasificatorio al Torneo Provincial sin sumar triunfos.

La Selección de Olavarría cayó Necochea en un reñido cotejo y sumó su tercera derrota en igual cantidad de presentaciones.

En el estadio “César Goizueta” del Club Huracán, Olavarría ocupó el cuarto puesto de la clasificación donde terminó festejando Tandil que representará a la Zona en el Torneo Provincial.

Los resultados:

Necochea 63 – 60 Olavarría

Tres Arroyos 56 – 62 Tandil

Fuente: Prensa ABO