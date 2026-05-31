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Atleta de El Fortín compitió en el Provincial Sub14

Durante el transcurso del fin de semana, atleta del Club Social y Deportivo El Fortín participó de un Campeonato Provincial Sub14 para seguir fortaleciendo su aprendizaje. Además, hubo un torneo paralelo.

En Tandil, tuvo lugar un Campeonato Provincial Sub14 y fue con presencia de una atleta de El Fortín.

 

Pía Rodríguez participó de la cita provincial en la localidad serrana para seguir fortaleciendo su aprendizaje y en la prueba de 80 metros y con un registro de 11.64 en su serie logró la clasificación a la Final donde terminó 5° con 11.54.

 

Además, la atleta participó en los 80 metros con vallas tuvo un tiempo de 14.02 y en los 150 metros, 22.58.

 

Por otro lado, de forma paralela, se llevó a cabo un Torneo de Pista y Campo con podios “Fortineros”. David Clar logró la medalla de oro en los 110 metros con vallas con un tiempo de 15.57 y fue tercero en los 800 metros con 2:09.65 e Ignacio Algañaraz se subió al primer escalón del podio en los 800 metros con un tiempo de 2:02.91.

 

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