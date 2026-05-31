Liga Federal: Estudiantes viaja a Tandil con Marín y por el tercer puesto

Termina la participación de Estudiantes en la Fase Regular de la Liga Federal y será en Tandil donde buscará el tercer puesto.

Este domingo desde las 20:30, Estudiantes cerrará su participación en la fase regular de la Zona Sudeste A de la Liga Federal cuando visite a Independiente de Tandil en el gimnasio Duggan Martignoni.

El encuentro definirá su posición final de cara a la reclasificación para el “Bata” y las opciones son muy sencillas, de ganar es tercero y de perder, 6°.

Luego de superar a Racing en el clásico disputado en el Parque Olavarría y de vencer el pasado miércoles a Independiente de General Pico en el Maxigimnasio, el equipo dirigido por Mariano Iglesias llega con dos triunfos consecutivos y en franco crecimiento colectivo en el tramo decisivo de la temporada.

La delegación albinegra emprenderá viaje hacia la ciudad de Tandil este domingo alrededor de las 16 horas desde el Maxigimnasio del Parque Carlos Guerrero. Tras una semana positiva y con el impulso de las últimas victorias, el equipo buscará cerrar la fase regular de la mejor manera posible para afrontar la reclasificación con ventaja deportiva.

La novedad será que Federico Marín volverá a integrar el plantel tras recuperarse de una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas alrededor de dos meses.

Fuente: prensa CAE