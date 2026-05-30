Final para medio siglo de historia de la Cooperativa Telefónica de Loma Negra

Era cuestión de tiempo y lo inexorable se concretó en las últimas horas: cerró definitivamente sus puertas La Cooperativa de Provisión de Servicios Telefónicos de la Zona Industrial Limitada, tal es su nombre correcto, de la Villa Alfredo Fortabat.

Su caso no tiene que ver con la coyuntura económica que atraviesa Olavarría y el país, sino con un servicio como la telefonía fija que fue arrasado por el fenomenal avance tecnológico en los últimos años de los medios de información y de comunicación.

Con sede en la Avenida de los Inmigrantes al 1400 de la Villa Alfredo Fortabat, los primeros pasos de la Cooperativa fueron en 1969, aunque su oficialización llegó recién el 23 de mayo de 1978.

“La semana pasada ya en el Municipio habían iniciado un trámite para pedir la autorización en Camuzzi y Coopelectric. Hicimos el procedimiento, el Municipio autorizó a la empresa que se va a encargar de retirar los palos, cables, palos caído y ya se tomó la decisión de dejar de prestar servicio” reportó el doctor Jorge Arcodía, que representa los intereses de la Cooperativa.

“Hace tiempo que estábamos recibiendo insistentes reclamos de los vecinos, por los palos apoyados sobre determinadas estructuras o palos en mal estado” añadió.

Arcodía habló además de lo inexorable de este desenlace. “Obviamente la telefonía fija ya no es un servicio que la gente consuma y sumado a todo esto está la incapacidad financiera de generar recursos de otra manera, los juicios laborales y deudas que venían dando vueltas, entonces en función de eso en la última asamblea extraordinaria se decidió la liquidación” recordó.

La extinta cooperativa además debería hacer frente a juicios laborales para los que no cuenta con recursos monetarios ni patrimonio para hacerles frente, dijo.

“Probablemente con las proyecciones contables que tenemos cuando iniciamos el proceso de liquidación no nos va a alcanzar la plata para cubrir todas las deudas. O sea, ni plata ni recursos inmobiliarios. Las deudas superan claramente el patrimonio” reveló Arcodía.

“Concretamente hoy las deudas exigibles se fueron cubriendo, pero tenemos una sentencia del Tribunal de Trabajo por una cifra millonaria que está apelada a la Corte y todavía no está concedido el recurso, en un caso parecido al litigio que tiene el club Loma Negra” acotó.

Por ese juicio laboral la Cooperativa debería indemnizar al damnificado por casi 400 millones de pesos. Quedan otros dos de similares características que harían trepar las acreencias laborales a unos 1.000 millones de pesos.

Por último Arcodía informó los pasos a seguir para llevar adelante el desmantelamiento de las instalaciones en la vía pública.

“Creo que por lo que dice el contrato que celebramos con una empresa que es especialista en esto que el plazo de ejecución son 60 días, si no hay problemas climáticos o si no aparecen inconvenientes de otro tipo. Son unos 500 a 600 postes que hay que sacar en la villa para recoger el cable y todo lo que se implica” señaló.