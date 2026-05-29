Cómo es el trabajo en la cocina del Hospital Municipal

Detrás de cada internación, tratamiento y recuperación, se realiza un trabajo sin descanso en el servicio de cocina del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”.

Esa área cumple un rol fundamental en el modelo de cuidado integral del paciente, desde la preparación diaria de desayunos, almuerzos, merienda y cenas, de acuerdo a las indicaciones médicas.

En promedio, el equipo que integra la cocina prepara alrededor de 250 viandas para el almuerzo y 150 para la cena, que comprende a los pacientes internados, acompañantes y personal médico.

Cada menú es diseñado por especialistas, al respecto la Lic. en Nutrición, Agustina Allogia Borzi, quien se encuentra al frente de la coordinación, organización y controles en la cocina del Hospital Municipal, junto a la Lic. Marina Gamondi, contó que el trabajo se inicia bien temprano. “A la mañana las mucamas traen todos los carros de cada servicio con las bandejas, junto a las planillas con las indicaciones médicas de las dietas que se vuelca en un pizarrón, para hacer un conteo de las dietas post operatorias o dietas generales”, indicó.

El servicio de cocina funciona los 365 días del año, en dos turnos de 6 a 14 y de 14 a 22 horas, con una planta de más de 10 trabajadores y trabajadoras municipales, que siguen distintos protocolos de manipulación de alimentos, normas de bromatología, limpieza y organización en la cocina.

Adriana Picholo, quien hace más de 20 años está encargada del área de cocina, detalló que el funcionamiento de la cocina, abarca distintos aspectos “desde recibir proveedores, la organización y planificación de compras y dietas para que todo esto funcione, todas las mañanas ingresan las planillas y en base a eso elaboramos los menús en base a las 16 listas que tenemos armadas, con dietas de acuerdo al paciente”.

En este sentido, en las últimas semanas en materia de inversiones realizadas para mejorar el sector se realizó la incorporación de un nuevo freezer y se llevaron adelante tareas de mantenimiento y reparación en heladeras, a cargo de personal de Electrotecnia y Mantenimiento del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” que involucraron el cambio de motores y arreglos en el piso.

La cocina provee a los distintos servicios del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, Hospital Provincial Especializado en Oncología “Luciano Fortabat”, Hospitales de Sierras Bayas y Espigas, y Centros de Atención Primaria de la Salud de Sierra Chica y Loma Negra.