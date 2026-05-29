Tareas de mantenimiento sobre el puente “Lucio Florinda”

Se avanza con el Plan de Embellecimiento y Mantenimiento del Sector Costero, un abordaje que tiene por objetivo poner en valor uno de los sitios más predilectos de la comunidad local pero también de quienes visitan nuestra ciudad.

Según se informó desde el Municipio, se trata de un dispositivo integral que contempla trabajos de pintura, reacondicionamiento, reparación y embellecimiento del espacio público en su conjunto. Por eso avanza sobre puentes, barandas, juegos, luminarias y bancos ubicados en el Parque Mitre y también en las distintas plazas y puentes que lo integran.

En ese marco, durante los últimos días pudo verse el desarrollo de distintas labores sobre el puente “Lucio Florinda”, de la avenida Del Valle. Se realiza actualmente la pintura de sus laterales y recientemente se concluyó con los arreglos de la mampostería y la pintura de las barandas.

De manera paralela, se realizó la extensión de la baranda del puente peatonal ubicado sobre avenida Del Valle, en dirección hacia Pueblo Nuevo, una medida que próximamente se replicará sobre los laterales del puente de Calle Hornos.

En el marco de este Plan de obras ya se hizo el mantenimiento de puentes colgantes, la pintura de barandas sobre el Parque del Bicentenario y los puentes de calles Hornos y Coronel Suárez, como así también la pintura de juegos en los Parques Mitre y Helios Eseverri, entre otra serie de labores.