Más de 500 estudiantes participan de una nueva edición de "Futuro Memoria"

Este viernes se llevó a cabo el primer encuentro de la sexta edición del Programa Futuro Memoria, una propuesta articulada entre el Municipio de Olavarría y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que se desarrolla en el marco de los 50 años del golpe de Estado.

La jornada, que se realizó esta mañana en el Salón Rivadavia, contó con la participación de autoridades provinciales, municipales, educativas, docentes y estudiantes. Fue encabezada por el intendente Maximiliano Wesner, y el subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires Matías Moreno.

“Este año hay 23 grupos de la ciudad de Olavarría, son más de 500 alumnos y alumnas de los diferentes establecimientos educativos de la ciudad y eso claramente se debe al apoyo que contamos desde el Municipio para estas políticas públicas de la provincia de Buenos Aires”, destacó Matías Moreno en la apertura del encuentro.

“La idea no es solamente trabajar sobre lo que pasó en el pasado hace 50 años, sino sobre todo cómo le atraviesa ustedes lo que pasó en nuestro país hace 50 años. Soy de la ciudad de Olavarría, mi papá vivía acá en esta ciudad, era abogado y es una de las víctimas del terrorismo de Estado por su labor en defensa de los trabajadores de la empresa Loma Negra. La democracia en nuestro país ya cumple 43 años, pero hay que seguir trabajándola, defendiéndola y perfeccionándola”, concluyó Moreno.

Por su parte, el intendente Maximiliano Wesner aseguró que “tenemos que mirar la historia para pensar el futuro, de eso se trata este Programa. Nuestra batalla es a través de la educación, la palabra, del trabajo de ustedes, del enorme trabajo que hace la Subsecretaría de Derechos Humanos, el trabajo que hacemos desde el Municipio. Es la esperanza de seguir viviendo en democracia, con mayor protagonismo del Estado, pero no un Estado terrorista. Un Estado que invite y que convoque todos los días a nuestros jóvenes, a nuestros adultos mayores, un Estado con mayor presencia en cada uno de los rincones de la patria”, enfatizó.

Luego de las palabras de apertura, Soledad Grizia y Paloma Fernández, de las Direcciones de Promoción y Formación de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, dieron inicio a los talleres con estudiantes y equipos municipales.

Participaron además la senadora provincial Evelyn Díaz, la secretaria de Desarrollo de la Comunidad María Laura Gamberini, la subsecretaria de Protección Integral de Derechos Malena Pianciola, el coordinador de Políticas de Memoria del Municipio Leandro Lora, referentes de la Comisión por la Memoria Carmelo Vinci, Carlos Genson y Eduardo Ferrante.