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 - 27 de Mayo de 2026 | 19:36

Fútbol Femenino: jugaron las dos categorías y cambió el líder en Primera

En el transcurso del pasado fin de semana tuvo continuidad el Torneo “Andrea Serris” para las dos categorías. En Primera División, cambió el líder.

Foto: Prensa RAC

La Liga de Fútbol de Olavarría completó un nuevo capítulo para las dos categorías del fútbol femenino con la disputa de la 9° fecha.

 

Las dos categorías jugaron por la novena fecha de la competencia: fue la cuarta de la segunda rueda para la Sub15 y la segunda de las revanchas para la Primera División.

 

En la categoría mayor que jugó entre domingo y lunes, cambió la cima ya que Club Ciudad de Olavarría ganó y superó la línea de Colonias y Cerros. En Sub15 Racing sigue como único líder.

 

Los resultados:

Sub15

Municipales 0 – 2 (Agustina Gaitán y Lola Ingliso) Ferro 

Estudiantes 0 – 3 (Milagros Ortiz -2- y Martina Campos) Racing

El Fortín 0 – 3 (Rocío Di Carlo, Rocío Sigler y Clara Federico) Ferrovario 

 

Primera División

Colonias y Cerros 0 – 4 (Mía Suárez Fernández -2- y Jazmín Vailati -2-) Ciudad de Olavarría

Sierra Chica 1 (Pilar Ottaviano) – 6 (Sonia Tabarés -2-, Lourdes Cavalleri, Guadalupe Benito, Magdalena Angueira y María Aref) Municipales 

Racing 2 (Yamila Pini -2-) – 1 (Iara Niz) El Fortín 

Libre: Ferro

 

Fuente: prensa LFO

 

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