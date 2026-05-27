Dos menores involucrados en hurtos de motocicletas

Dos casos de hurto de motocicletas fueron esclarecidos en las últimas horas y tienen como imputados a menores de edad.

Por un lado, personal de la Comisaría Segunda dio con una moto Keller 110 cc. que había sido robada este martes a la madrugada. La investigación señaló un posible domicilio que fue allanado por personal de la Comisaría Segunda.

El personal halló allí el rodado sustraído y secuestró además otra moto con el tambor de ignición violentado y cables de arranque empalmados de forma precaria.

El acusado, un menor de 16 años, no pudo acreditar su propiedad, por lo que se iniciaron actuaciones por separado bajo la carátula “averiguación de presunto ilícito”.

La otra moto recuperada es una Bajaj Rouser 135 cc. y por el hecho se encuentra imputado un joven de 17 años.

De acuerdo al informe oficial, en su domicilio no se logró hallar el rodado aunque sí se obtuvo en el lugar información de interés que permitió encontrarlo en un descampado, durante un rastrillaje en la zona de Sarmiento y La Pampa.

En ambos casos interviene la UFI 17 a cargo de la fiscal Mariela Viceconte.