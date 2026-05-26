Operativo frío: continúa la colecta de ropas de abrigo, frazadas y calzado

El Municipio de Olavarría recuerda que hasta el próximo sábado 30 del corriente mes se estarán recibiendo donaciones en el marco del denominado Operativo Frío, el dispositivo encabezado desde el Municipio y que cuenta con la colaboración y participación activa de alrededor de 40 instituciones de todo el Partido para poder acompañar y asistir a personas en situación de vulnerabilidad ante las bajas temperaturas.

Se trata de un circuito de solidaridad que permite contar con sitios de recepción de ropas de abrigo, frazadas y calzados que posteriormente serán entregados en una jornada cuya fecha y sedes se informarán próximamente.

En ese sentido, se reitera que esta primera fase es únicamente para la recolección y acopio de donaciones. Se pide que acerquen cada elemento en condiciones de uso, limpios y secos.

Posteriormente, se avanzará con la centralización, selección y clasificación de prendas, para luego articular con la realización de una jornada solidaria en la que se llevará a cabo la entrega, con fecha y sedes a confirmar.

Lugares donde acercar las donaciones:

En Olavarría

Club Pueblo Nuevo . Lunes a Viernes 9 a 12 y 14 a 20 hs.

Club Álvaro Barros. Todos los días de 10: 30 a 15 hs.

Club Ferro. Lunes a viernes de 8 a 12 hs y de 15 a 19 hs.

Sociedad de Fomento Mariano Moreno. Lunes a viernes de 10 a 13 hs y de 17 a 20 hs. (por calle España).

Club Embajadores. Lunes a viernes de 15 hs a 19 hs.

Racing Club. Lunes a viernes 9 a 19 hs (en la Secretaría)

Club El Provincial. Lunes, miércoles y viernes de 16 a 19 hs.

Club El Fortín. Lunes a viernes de 9 a 11 hs y 16 a 18 hs. (Predio avenida Pellegrini)

Cuartel Central de Bomberos. Lunes a viernes. 17 a 20 hs.

Iglesia El Dios de lo imposible. Miércoles y viernes de 9hs a 12hs. Balcarce 4768.

Iglesia de Jesucristo. Martes y Sábado 9hs a 12hs. Berutti 1105.

Iglesia Aguas Profundas. Martes 10 a 13hs.Jueves 14 a 17hs. Laprida 3039.

Facultad de Ciencias Sociales. Lunes a viernes 9 a 17 hs.

Facultad de Ingeniería. Lunes a viernes 9 a 17 hs.

Facultad de Ciencias de la Salud. Lunes a viernes 9 a 17 hs.

Escuela Nacional Pérez Esquivel. Lunes a viernes 9 a 17 hs.

Colegio Rosario. Lunes a viernes de 8 a 12, de 13 a 17 y de 18 a 20

Colegio Nuestra Señora de Fátima. Lunes a viernes de 8 a 12 y de 13 a 17

CEF 44 en Barrio CECO. Lunes a viernes de 16,30 a 20,30

Escuela Secundaria 10 (Ex Normal). Lunes a viernes de 13 a 17

Escuela Primaria 51. Lunes a viernes de 8 a 12 y de 13 a 17

Escuela Primaria 4. Lunes a viernes de 8 a 12 y de 13 a 17

Escuela primaria 50. Lunes a viernes de 8 a 12 y de 13 a 17

Escuela primaria 76. Lunes a viernes de 7,30 a 12,30 y de 13 a 18

Escuela secundaria 1 de 8 a 12, de 13 a 17 y de 18 a 20

En Loma Negra

Club Loma Negra. Lunes a jueves de 9hs a 12 hs y de 17 a 19 hs. (en la Secretaría)

Destacamento de Bomberos Loma Negra Lunes a viernes. 17 a 20 hs.

Centro Madre Teresa de Calcuta. Lunes a viernes de 8 a 12 y de 13 a 17

En Sierras Bayas

Club San Martín. Lunes a viernes de 8 a 12 hs.

Destacamento de Bomberos Sierras Bayas Lunes a viernes. 17 a 20 hs.

Instituto Privado de Sierras Bayas. Lunes a viernes de 13 a 17.

En Hinojo

Club Atlético Hinojo. Lunes a viernes de 10 a 12 hs. y de 17 a 20 hs.

Destacamento de Bomberos Hinojo Lunes a viernes. 17 a 20 hs.

Escuela Primaria 11 en Hinojo lunes a viernes de 8 a 12 horas

En Sierra Chica

Club Sierra Chica. Lunes a viernes de 15:30 hs a 19:00hs. (Estadio Pedro Iriart Legorburu)

Centro Educativo Complementario en Sierra Chica. Lunes a viernes de 8 a 17

En Espigas

Escuela Secundaria 15 en Espigas de lunes a viernes de 13 a 18

En Santa Luisa

Escuela Secundaria 23 en Santa Luisa de lunes a viernes de 12 a 18