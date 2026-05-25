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 - 25 de Mayo de 2026 | 10:11

Torneo Provincial de Cross: hubo podios y clasificaciones al Nacional

Alfredo Ardiles y Nicolás Pezet Paz se subieron al podio en Balcarce en el Torneo Provincial de Cross. Hubo una decena de representantes de Olavarría.

El 47° Campeonato Provincial de Cross Country organizado por la Asociación Atlética de Balcarce tuvo destacada presencia olavarriense y dos podios.

 

Las instalaciones del Complejo Polideportivo Municipal recibieron a cientos de atletas para las diversas pruebas y entre las presencias, hubo decena de representantes de Olavarría y destacados resultados.

 

En los 10K libres, Alfredo Ardiles se destacó con el segundo puesto. El atleta de Correcaminos demoró 34 minutos y 40 segundos para lograr la medalla de plata y la clasificación al Nacional.

 

Jeremías Peralta también dijo presente en la distancia mayor de la competencia y finalizó 10°.

 

También fue subcampeonato para Nicolás Pezet Paz en los 6K U18 con un tiempo de 20:38. Bruno Pezet Paz, finalizó 6° dentro de la misma prueba.

 

 

Además, Pía Rodríguez con 9'24'' fue 10° en 2K U14 y en 3K U16, Ursula Bellinzoni con 13'39'' fue 8° y 10° se ubicó Malena Tello.

 

Por último, en U16 Varones que corrieron 3 kilómetros, Valentín Recalde Cocha demoró 12'22'' y fue 9°.

 

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