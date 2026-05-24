Belgrano es el campeón del fútbol argentino

En la tarde del domingo terminó el Torneo Apertura con la consagración de Belgrano en el “Mario Alberto Kempes” al derrotar a River Plate.

Belgrano le ganó 3 a 2 a River Plate se consagró campeón del torneo Apertura 2026, el primer título de liga de Primera División en la historia del club cordobés.

River había golpeado dos veces con los goles de Facundo Colidio y Tomás Galván, pero el “Pirata” reaccionó en el tramo final del partido. Leonardo Morales, había empatado las acciones y en los minutos finales, Nicolás Fernández empató de penal y puso cifras definitivas.

En el último partido del certamen, Belgrano escribió una de las páginas más importantes de su historia frente a River, otra vez en una definición decisiva.