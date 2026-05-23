“Origami Accesible”: una propuesta inclusiva para el aprendizaje del arte de plegar papel

La iniciativa se titula “Origami Accesible: experiencias inclusivas en la Biblioteca Popular Crucero General Belgrano” y fue aprobada en la última convocatoria de Proyectos de Extensión de UNICEN. Surgió a partir del trabajo conjunto entre integrantes de la Biblioteca Popular “Crucero General Belgrano” y la Facultad de Ingeniería, con el objetivo de construir propuestas culturales y educativas accesibles desde una perspectiva de derechos, accesibilidad y trabajo comunitario.

La propuesta está dirigida a personas de todas las edades, con y sin discapacidad visual, y se desarrolla de manera articulada entre la Facultad de Ingeniería, la Biblioteca Popular “Crucero General Belgrano”, la Cooperativa de Trabajo Identidad Digital Producciones Limitada y las Facultades de Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud.

El equipo de trabajo está integrado por docentes, estudiantes, nodocentes y participantes de distintos espacios, quienes aportan desde áreas vinculadas a la accesibilidad, el diseño universal, la comunicación, la extensión universitaria y el acompañamiento territorial.

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es la participación activa de personas ciegas y con baja visión en el diseño y revisión de los materiales y actividades. Sus aportes son fundamentales para pensar las secuencias de plegado, las descripciones, las referencias espaciales y las adaptaciones necesarias para garantizar talleres realmente accesibles.

La directora del proyecto, Gisele Portela, explicó que el origami es abordado “desde una dimensión artística, educativa y social”, incorporando actividades de exploración táctil, orientación espacial y secuencias de plegado adaptadas mediante descripciones claras, referencias táctiles y recursos físicos y digitales accesibles.

“Tomamos al origami como una herramienta para trabajar la accesibilidad, la exploración a través del tacto, la orientación espacial y el intercambio de experiencias entre quienes participan”, señaló.

Además, destacó que “se trabaja mucho en cómo comunicar cada instrucción para favorecer la autonomía de las personas ciegas y con baja visión”.

En los encuentros se realizan actividades de exploración de materiales, ejercicios de orientación espacial y secuencias de plegado adaptadas. También se experimenta con distintos tipos de papeles y recursos físicos que permiten seguir los plegados a través del tacto.

Talleres los últimos viernes de cada mes

En el primer encuentro, desarrollado en abril, las y los participantes trabajaron con figuras geométricas en cartulina, exploraron distintos tipos de papeles y realizaron el plegado de un corazón tradicional.

Además de los talleres abiertos a la comunidad, el proyecto contempla la producción de materiales físicos y digitales accesibles, instancias de formación para integrantes del equipo y espacios de intercambio y construcción conjunta con instituciones y participantes del territorio.

En ese marco, el próximo encuentro se realizará el viernes 29 de mayo, de 15 a 17 horas, en la Biblioteca Popular “Crucero General Belgrano”, ubicada en Pellegrini 2350.

La actividad será gratuita, abierta a la comunidad y con inscripción previa a través de la Biblioteca (personalmente, al 2284-410038, o a través de Instagram) Podrán participar personas de todas las edades, con y sin discapacidad visual, y no será necesario contar con experiencia previa ni materiales para sumarse a la propuesta.

Desde la organización señalaron que la propuesta busca ser “un espacio compartido, accesible e inclusivo, donde cada persona pueda participar desde sus posibilidades y experiencias”, y remarcaron que el proyecto continuará creciendo a partir de las experiencias, devoluciones y aportes de quienes participan en cada encuentro.

Fuente: FIO