Fútbol Menor: muchos goles para cerrar la 9° fecha

El primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías en formación completó la 9° fecha de forma íntegra haciéndole frente a las bajas temperaturas y fue con goles.

El único enfrentamiento de la programación con seis duelos fue entre El Fortín y Loma Negra, siendo todos festejos “Fortineros”.

Además, Embajadores goleó en todos sus partidos y Ferro y Municipales también festejaron en sus cruces.

Racing y San Martín dividieron conquistas en el Pozo Serrano y Estudiantes cedió puntos en uno de los partidos

Los resultados:

En Décima:

Sierra Chica 0 – 2 Ferro

El Fortín 5 – 0 Loma Negra

Villa Mailín 1 – 10 Embajadores

Hinojo 0 – 1 Estudiantes

San Martín 3 – 1 Racing

En Novena:

Sierra Chica 0 – 2 Ferro

El Fortín 7 – 1 Loma Negra

Hinojo 0 – 2 Estudiantes

En Octava:

El Fortín 5 – 1 Loma Negra

Villa Mailín 0 – 16 Embajadores

San Martín 0 – 1 Racing

En Séptima:

Loma Negra 3 – 4 El Fortín

Luján 0 – 4 Municipales

Villa Mailín 0 – 10 Embajadores

Hinojo 0 – 0 Estudiantes

En Sexta:

Sierra Chica 0 – 3 Ferro

Loma Negra 0 – 5 El Fortín

San Martín 0 – 1 Racing

En Quinta:

Loma Negra 1 – 8 El Fortín

Luján 0 – 2 Municipales

San Martín 2 – 0 Racing