Fútbol Menor: muchos goles para cerrar la 9° fecha

El primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías en formación completó la 9° fecha de forma íntegra haciéndole frente a las bajas temperaturas y fue con goles.
El único enfrentamiento de la programación con seis duelos fue entre El Fortín y Loma Negra, siendo todos festejos “Fortineros”.
Además, Embajadores goleó en todos sus partidos y Ferro y Municipales también festejaron en sus cruces.
Racing y San Martín dividieron conquistas en el Pozo Serrano y Estudiantes cedió puntos en uno de los partidos
Los resultados:
En Décima:
Sierra Chica 0 – 2 Ferro
El Fortín 5 – 0 Loma Negra
Villa Mailín 1 – 10 Embajadores
Hinojo 0 – 1 Estudiantes
San Martín 3 – 1 Racing
En Novena:
Sierra Chica 0 – 2 Ferro
El Fortín 7 – 1 Loma Negra
Hinojo 0 – 2 Estudiantes
En Octava:
El Fortín 5 – 1 Loma Negra
Villa Mailín 0 – 16 Embajadores
San Martín 0 – 1 Racing
En Séptima:
Loma Negra 3 – 4 El Fortín
Luján 0 – 4 Municipales
Villa Mailín 0 – 10 Embajadores
Hinojo 0 – 0 Estudiantes
En Sexta:
Sierra Chica 0 – 3 Ferro
Loma Negra 0 – 5 El Fortín
San Martín 0 – 1 Racing
En Quinta:
Loma Negra 1 – 8 El Fortín
Luján 0 – 2 Municipales
San Martín 2 – 0 Racing