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Sabado 23 de Mayo 2026 - 23:38hs
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 - 23 de Mayo de 2026 | 21:19

Fútbol Menor: muchos goles para cerrar la 9° fecha

En la jornada de este sábado tuvo continuidad el Torneo Apertura “Mario Buceta” para las categorías formativas del fútbol local y fue con muchos goles.

Fotos: Andrés Arouxet

El primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías en formación completó la 9° fecha de forma íntegra haciéndole frente a las bajas temperaturas y fue con goles.

 

 

El único enfrentamiento de la programación con seis duelos fue entre El Fortín y Loma Negra, siendo todos festejos “Fortineros”.

 

Además, Embajadores goleó en todos sus partidos y Ferro y Municipales también festejaron en sus cruces.

 

 

Racing y San Martín dividieron conquistas en el Pozo Serrano y Estudiantes cedió puntos en uno de los partidos

 

Los resultados:

En Décima:

Sierra Chica 0 – 2 Ferro 

El Fortín 5 – 0 Loma Negra

Villa Mailín 1 – 10 Embajadores 

Hinojo 0 – 1 Estudiantes 

San Martín 3 – 1 Racing 

 

En Novena:

Sierra Chica 0 – 2 Ferro 

El Fortín 7 – 1 Loma Negra

Hinojo 0 – 2 Estudiantes 

 

En Octava:

El Fortín 5 – 1 Loma Negra

Villa Mailín 0 – 16 Embajadores 

San Martín 0 – 1 Racing 

 

En Séptima:

Loma Negra 3 – 4 El Fortín 

Luján 0 – 4 Municipales 

Villa Mailín 0 – 10 Embajadores 

Hinojo 0 – 0 Estudiantes 

 

En Sexta:

Sierra Chica 0 – 3 Ferro 

Loma Negra 0 – 5 El Fortín 

San Martín 0 – 1 Racing 

 

En Quinta:

Loma Negra 1 – 8 El Fortín 

Luján 0 – 2 Municipales 

San Martín 2 – 0 Racing 

 

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