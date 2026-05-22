Kicillof anticipó que estudian ir a la Justicia por la Zona Fría

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tildó de "ilegal" el proyecto de ley que aprobó la Cámara de Diputados, con cambios a la Zona Fría y la eliminación de un beneficio para las cooperativas eléctricas, por lo que adelantó que estudian ir a la Justicia. Más allá de esto, le pidió al Senado que no avance con la medida que impulsa el Gobierno.

"Yo pensé que había llegado al límite de la crueldad y el abandono, pero evidentemente no", lanzó, en alusión a la iniciativa que impulsa la gestión de Javier Milei y que como contó Agencia DIB impactará en fuertes subas de la tarifa de gas en 94 municipios bonaerenses.

"Hay partes de la ley que están mal, directamente. Que son ilegales. Veremos qué haremos ante la justicia. Le pedimos al Senado que no apruebe algo que descarga sobre la gente los problemas que genera el Gobierno", afirmó el mandatario, que consideró "terrible" la reforma de la ley, que golpea en la tarifa de gas no sólo en territorio bonaerense sino también en departamentos de Córdoba, Santa Fe, Córdoba y San Luis, entre otros.

En la actualidad son unos 1.240.000 de hogares de 94 municipios los que perderían los descuentos. Es decir, el 20% del total de usuarios del territorio. Para esos distritos, la suba en la factura de los usuarios alcanzados será de entre el 40% y el 100%, salvo que el usuario califique para el Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) tras reempadronarse.

"Nos parece un gran error, porque esto va a tener consecuencias de todo tipo sobre una población que está con dificultades para llegar a fin de mes", afirmó Kicillof desde Florencio Varela.

“Lo escuchaba al ministro (de Economía Luis) Caputo decir que no se puede ajustar más: hace un montón que no se puede ajustar más. La gente no puede pagar las cuentas, el alquiler, no llega a fin de mes; ya estamos viendo que, producto de la desocupación y la caída de los salarios, la vida entera se hace imposible para una proporción de argentinos y bonaerenses”, agregó. (DIB)