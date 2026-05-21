Mucha presencia “Bataraz” en los entrenamientos de Selección

La Federación Tandilense de Hockey se prepara para las competencias nacionales y de cara a conformar los equipos, sigue adelante con los selectivos que contaron con nutrida presencia de deportistas del Club Estudiantes.

Las convocatorias reunieron a jugadores y jugadoras de diferentes categorías y clubes que dependen de la entidad tandilense, en espacios destinados a la observación, formación y seguimiento.

El sábado se desarrolló en Remo de Azul el primer entrenamiento de la Escuela de Selección Sub12 y participaron Renata Guallan, Catalina Salías, Alena Baumler, Candela Colombo y Agustina Elsztein.

Ese mismo día, Estudiantes fue sede del entrenamiento selectivo Sub16 Damas y Caballeros, donde el club contó con una importante presencia de representantes.

En Damas participaron Ignacia Arouxet, Ema Ramírez, Mercedes Olivieri, Milagros Amoroso Alcaza, Allegra Scipione, Elena Arcumano, Emilia López Espinosa y Juana Ripoll.

Por el lado de los Caballeros estuvieron Valentino Andraca, Ignacio Ruiz, Tomás Pistasoli, Francisco Amoroso Alcaza, Elías Domínguez, Ciro Cominotto, Juan Andrés Rossi y Rafael Scarafiocca.

Además, Emilia Martínez Amoroso formó parte del entrenamiento selectivo Sub19 Damas realizado en Tandil.

La actividad continuó el domingo en Azul con el entrenamiento selectivo Sub14 Caballeros, donde estuvieron Sebastián Jaureguizar, Pedro Barbieri, Santino Sosa, Ciro Cominotto, Juan Andrés Rossi, Juan Manuel Amoroso Alcaza, Juan Pedro Siple Casamayou, Rafael Scarafiocca y Milo Ripoll.

Fuente: prensa CAE