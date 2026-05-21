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 - 21 de Mayo de 2026 | 20:50

Rugby: Estudiantes cerró la primera ronda con triunfo

En la jornada del último domingo, Estudiantes completó la primera ronda de la competencia oficial con triunfo.

El Torneo Preparación de la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires completó la primera ronda y Estudiantes festejó en condición de visitante.

 

El rugby “Bataraz” completó este domingo la primera fase en el Torneo Preparación con la disputa de la sexta y última fecha frente a Argentino de Trenque Lauquen.

 

La Primera División cerró la jornada con una contundente victoria y también ganaron Intermedia y M16.

 

Los resultados:

M14:

Argentino 47 – 34 CAE

M16: 

Argentino 14 – 24 CAE

M18:

Argentino 39 – 36 CAE

Intermedia:

Argentino 19 – 38 CAE

Primera División:

Argentino 13 – 30 CAE

 

Fuente: Prensa CAE

 

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