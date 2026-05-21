Rugby: Estudiantes cerró la primera ronda con triunfo

El Torneo Preparación de la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires completó la primera ronda y Estudiantes festejó en condición de visitante.

El rugby “Bataraz” completó este domingo la primera fase en el Torneo Preparación con la disputa de la sexta y última fecha frente a Argentino de Trenque Lauquen.

La Primera División cerró la jornada con una contundente victoria y también ganaron Intermedia y M16.

Los resultados:

M14:

Argentino 47 – 34 CAE

M16:

Argentino 14 – 24 CAE

M18:

Argentino 39 – 36 CAE

Intermedia:

Argentino 19 – 38 CAE

Primera División:

Argentino 13 – 30 CAE

Fuente: Prensa CAE