Rugby: Estudiantes cerró la primera ronda con triunfo

El Torneo Preparación de la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires completó la primera ronda y Estudiantes festejó en condición de visitante.
El rugby “Bataraz” completó este domingo la primera fase en el Torneo Preparación con la disputa de la sexta y última fecha frente a Argentino de Trenque Lauquen.
La Primera División cerró la jornada con una contundente victoria y también ganaron Intermedia y M16.
Los resultados:
M14:
Argentino 47 – 34 CAE
M16:
Argentino 14 – 24 CAE
M18:
Argentino 39 – 36 CAE
Intermedia:
Argentino 19 – 38 CAE
Primera División:
Argentino 13 – 30 CAE
Fuente: Prensa CAE