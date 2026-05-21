Wesner alertó sobre la derogación de Ley de Zona Fría

En la noche de este miércoles, mientras se debatía el proyecto del gobierno nacional para reformar la Ley de Zona Fría, el intendente Maximiliano Wesner se pronunció en redes sociales y destacó la importancia del beneficio en los bolsillos de miles de familias de la ciudad.

“En medio de las bajas temperaturas, Javier Milei impulsa cambios en el régimen que reduce hasta un 50% el costo del gas en las zonas más frías del país. Esta ley, impulsada por Máximo Kirchner en 2021, fue creada para proteger a las familias del impacto de las tarifas en invierno” expresó Wesner en sus redes sociales.

El intendente de Olavarría advirtió que el impacto “no será solo en cada hogar: en nuestra ciudad dejarían de circular cerca de 400 millones de pesos mensuales que hoy se destinan al consumo y al comercio local. Son recursos que pasarán de las familias y los pequeños comercios a las grandes empresas energéticas”.

“Resulta inadmisible que en un país productor de energía haya hogares que no puedan afrontar servicios esenciales”, planteó.

Añadió que en Olavarría reciben el beneficio 43.271 familias. “Si la modificación avanza, los aumentos serían entre el 40 y el 60%”, apuntó.