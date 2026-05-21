Recabarren, Arenas y De Beláustegui ganaron la fecha del anual

En el campo de golf del Club Estudiantes, se disputó la quinta fecha del Ranking “Piana del Sole” que estuvo reservado para tres categorías.

El tradicional Medal Play 9 hoyos consagró ganador a Iván Recabarren en Hasta 13 de Hándicap con 36 goles netos y fue escoltado por Javier Lobo y Claudio Benítez con 39.

En De 14 a 24, Felipe Arenas con 33 golpes se quedó con la victoria y lo acompañaron en el podio Marcelo Alonso con 35 y Guillermo López con 36 golpes.

Por último, en De 25 al Máximo, la victoria fue para Ricardo De Beláustegui con una tarjeta con 33 golpes. Hugo Montero con 36 golpes fue segundo y Máximo Boubee con igual score finalizó en tercer lugar.

La actividad continuará durante el finde largo, primero con el Torneo Pte. “Alfredo Carpi”, un Medal Play 18 hoyos y el lunes, feriado, jugarán un Medal Play 12 hoyos.

Fuente: Prensa CAE