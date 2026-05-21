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 - 21 de Mayo de 2026 | 14:25

Torneo Unión Regional Deportiva: las revanchas tienen días y horas

El Torneo Unión Regional Deportiva tiene confirmaciones para las Revanchas de los Octavos de Final. Estarán condicionadas por la Final de la Liga Profesional.

Foto: Verito Fotografías

El certamen interligas organizado en conjunto por las Ligas de Fútbol de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida confirmó la fecha de las revanchas para los Octavos de Final que se jugarán entre domingo y lunes.

 

En Olavarría habrá gran cantidad de partidos, con seis cotejos en Primera División y uno más en Sub21 debiendo organizar los cruces en dos días por la disponibilidad policial y la Final de la Liga Profesional entre River Plate y Belgrano.

 

Además, los otros partidos se jugarán en canchas de Balonpié y Cemento Armado.

 

La programación:

En Primera División

Domingo:

11:00 hs.: Estudiantes vs. Boca 

11:00 hs.: Racing vs. Juventud 

13:00 hs.: El Fortín vs. Casariego

13:00 hs.: Balonpié vs. Alumni Azuleño

13:15 hs.: San Martín vs. Lilán

 

Lunes:

14:30 hs.: Cemento Armado vs. Empleados

15:00 hs.: Ferro vs. Sportivo Piazza

15:00 hs.: Municipales vs. Embajadores

 

En Sub21

Domingo:

11:00 hs.: Loma Negra vs. Lilán 

11:00 hs.: El Fortín vs. Urdampilleta

11:00 hs.: Balonpié vs Alumni Azuleño

12:00 hs.: Hinojo vs Empleados de Comercio

13:15 hs.: Estudiantes vs. Boca

13:15 hs.: Racing vs. Juventud 

 

Lunes:

12:45 hs.: Ferro vs. Sportivo Piazza

12:45 hs.: Municipales vs. Embajadores 

 

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