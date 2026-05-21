Torneo Unión Regional Deportiva: las revanchas tienen días y horas

El certamen interligas organizado en conjunto por las Ligas de Fútbol de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida confirmó la fecha de las revanchas para los Octavos de Final que se jugarán entre domingo y lunes.
En Olavarría habrá gran cantidad de partidos, con seis cotejos en Primera División y uno más en Sub21 debiendo organizar los cruces en dos días por la disponibilidad policial y la Final de la Liga Profesional entre River Plate y Belgrano.
Además, los otros partidos se jugarán en canchas de Balonpié y Cemento Armado.
La programación:
En Primera División
Domingo:
11:00 hs.: Estudiantes vs. Boca
11:00 hs.: Racing vs. Juventud
13:00 hs.: El Fortín vs. Casariego
13:00 hs.: Balonpié vs. Alumni Azuleño
13:15 hs.: San Martín vs. Lilán
Lunes:
14:30 hs.: Cemento Armado vs. Empleados
15:00 hs.: Ferro vs. Sportivo Piazza
15:00 hs.: Municipales vs. Embajadores
En Sub21
Domingo:
11:00 hs.: Loma Negra vs. Lilán
11:00 hs.: El Fortín vs. Urdampilleta
11:00 hs.: Balonpié vs Alumni Azuleño
12:00 hs.: Hinojo vs Empleados de Comercio
13:15 hs.: Estudiantes vs. Boca
13:15 hs.: Racing vs. Juventud
Lunes:
12:45 hs.: Ferro vs. Sportivo Piazza
12:45 hs.: Municipales vs. Embajadores