Torneo Unión Regional Deportiva: las revanchas tienen días y horas

El certamen interligas organizado en conjunto por las Ligas de Fútbol de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida confirmó la fecha de las revanchas para los Octavos de Final que se jugarán entre domingo y lunes.

En Olavarría habrá gran cantidad de partidos, con seis cotejos en Primera División y uno más en Sub21 debiendo organizar los cruces en dos días por la disponibilidad policial y la Final de la Liga Profesional entre River Plate y Belgrano.

Además, los otros partidos se jugarán en canchas de Balonpié y Cemento Armado.

La programación:

En Primera División

Domingo:

11:00 hs.: Estudiantes vs. Boca

11:00 hs.: Racing vs. Juventud

13:00 hs.: El Fortín vs. Casariego

13:00 hs.: Balonpié vs. Alumni Azuleño

13:15 hs.: San Martín vs. Lilán

Lunes:

14:30 hs.: Cemento Armado vs. Empleados

15:00 hs.: Ferro vs. Sportivo Piazza

15:00 hs.: Municipales vs. Embajadores

En Sub21

Domingo:

11:00 hs.: Loma Negra vs. Lilán

11:00 hs.: El Fortín vs. Urdampilleta

11:00 hs.: Balonpié vs Alumni Azuleño

12:00 hs.: Hinojo vs Empleados de Comercio

13:15 hs.: Estudiantes vs. Boca

13:15 hs.: Racing vs. Juventud

Lunes:

12:45 hs.: Ferro vs. Sportivo Piazza

12:45 hs.: Municipales vs. Embajadores