Liga Federal: Racing va por la recuperación en su anteúltimo partido

La Conferencia Sudeste A de la tercera categoría del básquet nacional vuelve a tener acción en el Parque Olavarría donde Racing recibirá a Independiente de Tandil.

En el Parque Olavarría, el “Chaira” recibirá al elenco tandilense desde las 21:00 hs. buscando reencontrarse con el triunfo en lo que será su anteúltimo partido de la Fase Regular.

Buscando finalizar de la mejor manera la primera ronda del certamen, los dirigidos por Matías Orlando necesitan sumar conquistas para intentar avanzar en la tabla de posiciones y volverán a tener todo el plantel a disposición a pesar del importante desgaste del último clásico.

En el historial inmediato, el elenco de Olavarría y el de Tandil se enfrentaron en el Duggan Martignoni con festejo “Rojinegro”, pero previamente en el Parque Olavarría había sido festejo racinguista.

Será el último duelo entre ambos equipos antes de que se confirmen los cruces de Play-In que comenzarán el 4 de junio y el anteúltimo duelo de Racing que cerrará sus presentaciones recibiendo a Sportivo Independiente de General Pico.