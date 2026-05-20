“Es el fiel reflejo de cómo son las gestiones en las universidades"

El azuleño Gonzalo Harrison, presidente de la Federación Universitaria del Centro de la provincia de Buenos Aires (Fucpba), calificó como un “acto de valentía” la inauguración del Polideportivo en el campus universitario de la Unicen.

“Es un sueño concretado -dijo-. Esto nació de una demanda estudiantil que se dio en el año 22, con el apoyo de los estudiantes de los centros de estudiantes de Olavarría junto a los a los la conducción de la Federación y hoy estamos celebrando la finalización de la obra que es sumamente importante para el desarrollo deportivo y social de este campus”.

Es para los estudiantes de la Unicen el fin de una histórica conducta nómade que requirió la práctica deportiva en distintas entidades de la Ciudad.

“Es sumamente importante estar vinculados en este espacio dentro del campus, porque también tiene que ver con lo que es el sentido de pertenencia de toda la comunidad universitaria” resaltó Harrison.

“El deporte, más allá de lo que objetivamente implica, es sumamente importante para la interrelación personal y en la formación de las personas y tener este espacio hoy listo para disfrutar y para empezar a trabajar junto a todo el gran equipo de la de la Unicen, con los profesores y toda el área de deportes va significar un crecimiento exponencial al corto plazo” planteó.

El titular de la Fucpba enfatizó, además, que en la compleja coyuntura que atraviesa la comunidad universitaria, la inauguración de este polideportivo “es el fiel reflejo de la gestión, de cómo son las gestiones dentro de las universidades y también es en estos tiempos que estamos viviendo un acto de valentía”.