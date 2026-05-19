Torneo Interligas Juvenil: cuatro partidos cerraron la fecha | Infoeme
Miércoles 20 de Mayo 2026 - 1:02hs
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 - 20 de Mayo de 2026 | 00:09

Torneo Interligas Juvenil: cuatro partidos cerraron la fecha

En la jornada de este martes se completó una nueva fecha del Torneo Unión Regional Deportiva para las categorías juveniles.

En dos escenarios tuvo continuidad la 5° fecha del certamen interligas que cuenta con participación de equipos de la Liga de Fútbol de Olavarría y Bolívar.

 

Con juegos en dos canchas de Olavarría, se cerró este martes la quinta fecha del torneo Juvenil.

 

En el Pozo Serrano, San Martín sumó sus primeros puntos ante Empleados con el triunfo en Sub12 y la visita ganó en Sub14.

 

Además, El Fortín se impuso en los dos encuentros ante Racing en condición de visitante.

 

Los resultados:

Sub12

Racing 0 – 3 El Fortín 

San Martín 1 – 0 Empleados 

 

Sub14

Racing 3 – 4 El Fortín 

San Martín 1 – 4 Empleados

 

Fuente: Prensa TURD

 

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