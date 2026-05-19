Torneo Interligas Juvenil: cuatro partidos cerraron la fecha

En dos escenarios tuvo continuidad la 5° fecha del certamen interligas que cuenta con participación de equipos de la Liga de Fútbol de Olavarría y Bolívar.

Con juegos en dos canchas de Olavarría, se cerró este martes la quinta fecha del torneo Juvenil.

En el Pozo Serrano, San Martín sumó sus primeros puntos ante Empleados con el triunfo en Sub12 y la visita ganó en Sub14.

Además, El Fortín se impuso en los dos encuentros ante Racing en condición de visitante.

Los resultados:

Sub12

Racing 0 – 3 El Fortín

San Martín 1 – 0 Empleados

Sub14

Racing 3 – 4 El Fortín

San Martín 1 – 4 Empleados

Fuente: Prensa TURD