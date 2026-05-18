Liga Federal: la semana dejó festejos para tres locales

La tercera categoría del básquet argentino sigue adelante con instancias definitorias de las Zonas de Grupos y hubo varias presentaciones olavarrienses y festejos para tres.

En la Zona Sudeste A, el líder del grupo, Ferro Carril Oeste sumó dos derrotas en igual cantidad de presentaciones. En condición de local, el “Verdolaga” perdió 83 a 76 ante Sportivo Independiente en una nueva edición del clásico y luego, en Santa Rosa cayó ante All Boys por 79 a 77.

En el clásico piquense, Nicolás Giménez jugó 12:08 minutos con 6 puntos y 4 rebotes en lo que significó su regreso tras una lesión muscular y en Santa Rosa aportó 12 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y 1 recupero en 20:15.

Dentro del mismo grupo, en lo que fue derrota de Racing en Tandil, Ariel Weisbeck fue una de las figuras “Rojinegras” con 15 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, 1 recupero y 2 tapas en 32:30 minutos y Matías Beltramella sumó 3:27 minutos.

Por otro lado, en la Conferencia Sudeste B, Atenas cayó como local ante Somisa por 64 a 58. Ignacio Aman sumó 7 puntos y 5 rebotes en 17:37 minutos y el menor de los hermanos del “Griego” sumó 12 puntos, 6 rebotes y 2 recuperos en 17:37.

Por último, Presidente Derqui venció 68 a 66 a Claridad como visitante y sigue en las principales posiciones en uno de los grupos de la Región Metropolitana. Mauricio Pane fue el goleador del partido con 26 puntos y también aportó 1 rebote, 3 asistencias y 3 robos en 34:12 minutos en la cancha.