Newcom: Los Lobitos fueron subcampeones

Los Lobitos finalizaron segundos en un torneo provincial que tuvo lugar en la Ciudad.

Equipos de toda la Región llegaron al Juan Manolio para decir presente en el Torneo Provincial +50 que organizó la Secretaría Provincial de Newcom. Además, hubo un Promocional de +60.

Los Lobitos iniciaron la jornada con una única derrota. Fue ante Newcoy de Chivilcoy por 11/15 y 13/15 que luego se consagraría campeón y luego se impuso, sucesivamente a Newconeros de Chivilcoy por 15/7 y 15/10; Fortin Olavarría de América por 15/7 y 15/8 y a Independiente de Tandil por 15/5 y 15/13.

El plantel estuvo integrado por Andrea Capparuccia, Mariela Schwindt, Valeria Palacios, Silvina Schettini, Patricia Caminos, María de los Ángeles Lemos, Jorge Rojas, Marcelo Alfieri, Osvaldo Bucciarelli, Juan Luna, Fernando Wagner, Alejandro Lujan. El DT fue Miguel Borghi.