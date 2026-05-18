Sucesiones: “El costo no tiene que ser un impedimento”

Las sucesiones son uno de los trámites más dilatados en el tiempo por cuestiones económicas y de falta de acción por parte de los implicados. José Pablo Rossato y Andrés Vitale, abogados olavarrienses con amplia experiencia en derecho de familia, explicaron la importancia de iniciar las acciones en tiempo y forma para tener “todos los papeles en regla”.

Por el lado de las sucesiones para inmuebles y vehículos, los letrados resaltaron que “lo importante es actuar rápido e ir acomodando de a poco a partir del fallecimiento del ser querido”.

En primera instancia, indicaron que la primera acción luego de un fallecimiento y el duelo debe ser “ver a un abogado para iniciar los trámites, en lo posible con la documentación necesaria, siendo el papel más importante el certificado de defunción para comenzar a indagar en los vínculos del fallecido y establecer todos los herederos”.

Una de las observaciones que dieron los letrados sobre el trámite es que “lo que se inicia es la sucesión de la persona que falleció. Lo que determina es quiénes son los herederos y en qué porcentaje” y argumentaron que “por eso es importante tener al día la documentación, para evitar problemas en el futuro”.

“No es lo mismo si una persona casada adquirió un inmueble antes de casarse o durante el matrimonio, ahí cambia la figura y proporción en el reparto”, explicaron.

En esa línea, enfatizaron en que “una vez que se logra la inscripción a favor de los herederos se encuentra esa prolijidad” y que el problema en demorarlo radica en que si fallece un heredero natural tendrá un mayor costo y cantidad de papeles a rastrear para presentar ante el juez, como así también la imposibilidad de vender en inmueble o vehículo.

“Todo firmado”

En cuanto a los divorcios, los abogados apuntaron que la importancia de tener los papeles en regla es la misma. “Aunque la separación sea en buenos términos, si hay hijos y bienes de por medio tiene que estar todo firmado”.

“No hay que dejarlo en un acuerdo de palabra porque si se genera un roce empiezan los problemas. Muchas veces lo que se hace es acordar todo y no necesariamente homologarlo en el Juzgado, se guarda y se aclara que si una parte lo necesita, se pide esa homologación”, explicaron.

Con respecto a los trámites, sostuvieron que el principal impedimento en la mayoría de los casos es el costo económico.

“Entendemos la realidad y tratamos de darle una mano al cliente y de acuerdo a sus posibilidades armamos un convenio de pagos”, resaltaron Rosatto y Vitale sobre las facilidades que ofrecen en su estudio para que los clientes comiencen con los trámites.

Respecto al tiempo, remarcaron que las sucesiones tienen una demora aproximada de tres meses y que Olavarría destaca por la rapidez para este tipo de trámites.

El estudio se ubica en Vicente López 3609 y los interesados en acceder a una cita con los letrados Rosatto y Vitale pueden comunicarse a través de WhatsApp a los números 2284-602551 y 2284-527424.

“El asesoramiento rápido y no dejar pasar el tiempo es la clave para que todo esté ordenado, ahorrando problemas futuros”, enfatizaron.