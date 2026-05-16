Revalorización y rescate de la impronta portuguesa en Olavarría

La licenciada Fátima Novo y el investigador Marcos Rodríguez encabezaron este sábado en la Sociedad Portuguesa una charla abierta en la que pusieron de relieve las acciones llevadas a cabo para poner en valor el archivo histórico de la entidad lusitana en Olavarría.

Fátima comentó en la convocatoria, realizada en la remozada sede de la entidad, que se “trabajó mucho en lo que son documentos históricos, memorias, actas, balances y también recuperamos fotografías, documentación institucional, algunas ordenanzas también. Muchísimo material, que es muy rico”.

La investigación se enmarca en la celebración de los 60 años de la Sociedad Portuguesa de Olavarría.

En otro momento, Fátima reveló que el trabajo comenzó el año pasado y que en la actualidad “la idea es seguir expandiendo nuestro archivo”, mientras Marcos Rodríguez acotó que su participación se centra en “colaborar en el rescate del acervo documental de estas instituciones, que hacen a su historia particular, pero a mí me gusta insistir en decir que hacen a la historia de la Ciudad”.

“Cuando uno encuentra correspondencia, actas, cartas que se cruzaban las sociedades, distintos tipos de documentos, programas de actos, celebraciones se trata de material que hace a la vida cultural de la institución y también de Olavarría” añadió

“Me van a escuchar decir muchas veces -insistió- que las instituciones más antiguas que nos quedan en la Ciudad corresponden a colectividades como la francesa, la italiana y la española, que son del siglo XIX. Después vinieron la libanesa, la portuguesa y otras organizaciones colectivas que se han institucionalizado”.

“En una Olavarría que en el siglo XIX arrancó siendo un 30% extranjera, estas instituciones representan el rescate cultural identitario que toda esta gente nos legó y hoy son parte del acervo histórico de la ciudad” valoró Rodríguez.