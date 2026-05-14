La ANMAT rechazó un producto de limpieza “anti-mufa” para el Mundial

La ANMAT le dijo no a un producto de limpieza de Clorox con propiedades “anti-mufa” porque no pudo demostrar que efectivamente espantaba la mala suerte. El dato lo reveló este jueves el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en un tuit que rápidamente se volvió viral y que disparó el debate sobre el alcance de los controles regulatorios en la Argentina.

Según publicó Sturzenegger en su cuenta de X, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) elevó un informe al titular del organismo, Luis Fontana, para no autorizar la venta de un desodorante de ambientes llamado Poett Anti-Mufa, que la empresa quería lanzar al mercado en el marco del Mundial de Fútbol 2026. El argumento del organismo: la firma no había aportado evidencia científica que respaldara las propiedades antimufa del producto.

“El Estado es el mal en estado puro”, escribió el ministro al inicio de su publicación, en la que relató el episodio con ironía y lo cerró con el sello libertario “VLLC” (Viva la Libertad, Carajo). La denuncia del funcionario apunta a lo que considera una burocracia regulatoria que va más allá de su función sanitaria.

“Es ridículo que alguien de la Anmat haya destinado su tiempo a realizar un informe prohibiendo la venta de un Poett anti-mufa porque no está demostrada su capacidad anti-mufa. El mensaje es una crítica a lo descabellado que resulta eso”, explicaron desde el entorno del funcionario.