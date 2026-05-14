Una obra de Valentín Demarco en la Colección Fortabat

La Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat anunció ayer la incorporación de una obra audiovisual de Valentín Demarco, destacado artista olavarriense.

“Las Balas, Provincia de Buenos Aires. Un hombre camina por la soledad del campo. Se detiene, toma unos mates, y en un acto ritual, desentierra una historia” describen desde el Museo de Arte Amalita.

En viaje a Pinamar, donde quedó finalista en un concurso para una escultura pública, Valentín señaló que “lo del Fortabat es una intervención en la colección permanente, es decir incluyeron un video mío en diálogo con las obras del segundo subsuelo del Museo”

El Museo Colección Amalita se encuentra en la calle Olga Cossettini 141 de Puerto Madero, CABA, y está abierto de jueves a domingos de 12 a 20.