Las promos de primaria tendrán su propia fiesta

Los estudiantes de sexto año que este 2026 terminan su camino por el nivel primario pueden formar parte de un evento pensado para ellos.

“Tu primera promo” tendrá su segunda edición, organizada por Walung Feria, y los grupos podrán participar por un premio de $250.000 en efectivo y una bandera de egresados sublimada.

La modalidad de participación incluirá un juego a través de votación en redes sociales, donde competirán los cursos inscriptos. El sorteo y seguimiento se realizará desde la cuenta @walungferiaokk.

Asimismo, el domingo 4 de octubre se realizará una fiesta en el Parque Avellaneda de 14 a 19:30 horas, con la gran final sobre el cierre.

Durante la jornada habrá sorteos, patio de comidas, feriantes, música en vivo y actividades recreativas para toda la familia.

Cada curso deberá inscribirse con un tutor responsable, quien será el encargado de representarlos en las instancias del juego en redes.

La inscripción estará abierta hasta el 10 de septiembre y se realiza a través de este formulario.

Una vez realizada la inscripción, desde la organización se comunicarán para brindar toda la información necesaria sobre el evento.

Para consultas, pueden contactarse a los contactos 2286-401604 (Natalia Moreno Labat) o 2284-557229 (Pamela Moreno Labat).