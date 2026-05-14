Por elecciones en TuBus, habrá menor frecuencia de colectivos este viernes

Este viernes por la mañana el servicio de transporte urbano de colectivos tendrá una frecuencia menor a la habitual por el desarrollo de las elecciones de Delegados gremiales en la empresa TuBus.

Así lo indicaron la Seccional Mar del Plata de la UTA, sindicato que nuclea a trabajadores de colectivos.

Detallaron que durante el horario matutino el personal de la firma se verá afectado a tareas de fiscalización y organización del acto eleccionario y con el correr de las horas se regularizará la frecuencia normal.