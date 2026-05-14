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 - 14 de Mayo de 2026 | 14:50

Por elecciones en TuBus, habrá menor frecuencia de colectivos este viernes

Afectará en el horario de la mañana por el desarrollo de los comicios de delegados gremiales en la empresa de transporte urbano. El personal se verá afectado a tareas de fiscalización y organización del acto.

Este viernes por la mañana el servicio de transporte urbano de colectivos tendrá una frecuencia menor a la habitual por el desarrollo de las elecciones de Delegados gremiales en la empresa TuBus.

Así lo indicaron la Seccional Mar del Plata de la UTA, sindicato que nuclea a trabajadores de colectivos.

Detallaron que durante el horario matutino el personal de la firma se verá afectado a tareas de fiscalización y organización del acto eleccionario y con el correr de las horas se regularizará la frecuencia normal. 

 

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