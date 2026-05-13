Celebraron el 25 aniversario del Destacamento N°3 de Hinojo

Esta semana, el Destacamento 3 de Bomberos Voluntarios de Hinojo celebró su 25º aniversario con un acto en el que se brindó reconocimiento a quienes construyeron los 25 años de servicio. Participaron del encuentro miembros del Consejo Directivo, la Jefatura y el Cuerpo Activo.

La apertura estuvo a cargo del comandante general Raúl Ferreira, quien realizó un repaso por la historia del cuartel y destacó el crecimiento sostenido del destacamento desde su creación. Luego, el presidente del Consejo Directivo, Hugo Fayanás, instó a continuar trabajando en equipo, fortaleciendo el vínculo entre el Consejo y los Bomberos como base fundamental para el desarrollo institucional.

El comandante Marcelo Menchaca agradeció especialmente que el destacamento lleve su nombre, recordando el esfuerzo y el trabajo realizado en su momento para que el proyecto pudiera concretarse.

También tomó la palabra Pedro Arias, uno de los integrantes de mayor trayectoria y actual encargado del destacamento, quien recordó sus inicios en el cuartel central de Olavarría y sus 27 años de servicio, destacando el crecimiento del destacamento y el acompañamiento constante de quienes lo integran.

A su turno, Pablo Moreno compartió su emoción al recordar los primeros tiempos, cuando el destacamento comenzaba a gestarse como un sueño y un proyecto que parecía lejano. Hoy, viendo el crecimiento y la consolidación del mismo, expresó su felicidad por formar parte de esta historia y jefe a Cargo. Se anunció que la celebración oficial será el próximo 3 de octubre, en el marco del 77 aniversario de la asociación.