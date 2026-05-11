“Lazos del tiempo” se presenta este martes en Olavarría

Este martes a las 19 se presentará en el Centro Cultural San José el libro “Lazos del tiempo”, escrito por Juan Carlos Revelante, que se sumerge 200 años de historia de la noble familia húngara Széchenyi.

En esta historia novelada surge la figura de Sandor Szechenyi (autor del prólogo), nacido y criado en Olavarría, descendiente directo de Ferenc, quien con sus deseos de reconstruir su esencia que parecía vedada encontró el camino para reencontrarse con sus orígenes y a partir de allí ponerse al servicio de su linaje con aportes que fue hilvanando en cada uno de sus viajes a Hungría.

Con ellos, y con su compromiso por lo que representa fue iluminando la historia de las familias Széchenyi, Teleki, Kolosváry-Kiss y Paksi, cuyas trayectorias se ignoraba en gran medida. “Es la historia del desarraigo, pero también de la resiliencia” subrayó.

“Lazos del tiempo” reconstruye el devenir de la familia Széchenyi, una de las dinastías más influyentes de Hungría, cuyas raíces se extienden desde el siglo XVIII hasta la diáspora provocada por las guerras del siglo XX.

A través de una narración basada en hechos reales, documentos, cartas y testimonios, la obra recorre generaciones marcadas por el poder, el compromiso cultural, el desarraigo y la resiliencia.

El relato destaca especialmente las figuras de Ferenc e Istvan Széchenyi, referentes centrales del reformismo húngaro y la herencia ética, intelectual y patriótica transmitida a lo largo del tiempo.

La historia avanza entre Europa y Argentina, entrelazando destinos individuales y colectivos y mostrando cómo los valores de la educación, el trabajo, el servicio y la identidad sobreviven a la guerra, el exilio y el silencio.

El autor Juan Carlos Revelante logró unir los eslabones de una cadena que parecía perdida, revelando cómo ciertos valores -la educación, el servicio, la ética del trabajo, el amor por la patria- sobrevivieron a guerras, distancias y generaciones.

Julio Shmidt, integrante de Anekdotikas y Lamoszsz (Asociación de Organizaciones Húngaras en América Latina) sostuvo que “este libro invita al lector a cruzar el puente entre la Argentina actual, Sudamérica y la Hungría imperial, destacando la figura de Sandor como un descendiente, y la tarea de Juan Carlos Revelante como un arquitecto de la memoria”.

“En las páginas que siguen, el lector no encontrará simplemente una biografía, sino un acto de justicia poética. Las familias Széchényi y Kolosvary nos abren las puertas de una intimidad que ha sido moldeada por dos fuerzas aparentemente opuestas: la gloria de un linaje que fundó las bases culturales de Hungría y el polvo del camino de un inmigrante que buscó en la Argentina un refugio para la esperanza” dice Shmidt.

“Sandor realizó aquí una tarea titánica: la de unir los eslabones de una cadena que el siglo XX intentó romper. Desde los paisajes de Calera Avellaneda y la vida cotidiana en Olavarría, hasta el regreso emocional a Nagycenk, este testimonio es una bitácora de resiliencia. Es la historia de un hombre que, al cumplir sesenta años, comprende que para caminar hacia el futuro debe primero desenterrar las raíces que quedaron bajo el velo del silencio” valora en otro párrafo.