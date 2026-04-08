La Justicia de Mendoza reconoció a los animales como “seres sintientes”

La Justicia de Mendoza dictó un fallo que promete transformar el tablero jurídico en materia de derechos animales, luego de que el jueves el juez Gabriel Bragagnolo, del Juzgado Penal Colegiado Nº2 de Las Heras, dictara una condena efectiva de dos meses y un día de prisión para un agresor de seis perros.

Por primera vez en la provincia, una resolución judicial ha dejado de considerar a los animales como meros objetos o "bienes muebles" para reconocerlos formalmente como “seres sintientes”.

La histórica decisión surgió tras una causa por maltrato extremo contra seis perros en la localidad de Las Heras. Los canes se llaman Yuma, Barbucha, Bigotes, Tornadito, Indio y Carmela.

El responsable de los actos de crueldad no solo recibió el repudio social, sino que fue condenado a prisión efectiva, una sanción ejemplar que refuerza la gravedad de los hechos de violencia hacia los animales.

Un cambio de paradigma jurídico. Más allá de la condena de cárcel, lo que expertos y proteccionistas celebran es el enfoque antropocéntrico que el tribunal decidió derribar. Al definir a los perros como seres sintientes, el tribunal reconoció legalmente su capacidad de poseer sentimientos, emociones y, fundamentalmente, la capacidad de sufrir.

"Este fallo implica una transformación profunda en la manera en que la Justicia aborda estos casos. Deja de verse un daño a una 'propiedad' para pasar a castigar el sufrimiento de una vida", explicaron especialistas en derecho animal.

Impacto en todo el país. Hasta la fecha, la legislación argentina mantenía una tendencia a encuadrar a los animales dentro de la categoría de objetos de pertenencia. Este nuevo criterio sentado en Mendoza abre una puerta crucial para:

* Mayor protección legal: Los animales ahora cuentan con un estatus que obliga a los jueces a considerar su bienestar propio.

*Sanciones más severas: Facilita la aplicación de penas de cumplimiento efectivo frente a hechos de crueldad y abandono.

*Jurisprudencia nacional: Se espera que este antecedente influya en futuras resoluciones en otras provincias, unificando un criterio de respeto hacia la vida animal.

Reflejo de un cambio cultural. Este hito judicial no es un hecho aislado, sino que refleja un cambio cultural profundo en la sociedad argentina. El respeto por los animales y la tenencia responsable han dejado de ser temas periféricos para ocupar un lugar central en la agenda pública y, ahora, en el corazón del sistema legal.

El fallo de Las Heras no solo castiga un crimen del pasado, sino que establece una hoja de ruta para el futuro: una donde el derecho a no sufrir es reconocido para todos los seres capaces de sentirlo. (NA)