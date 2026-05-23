Charla de la Asociación Civil Familias TDAH Olavarría

Este viernes por la tarde la Asociación Civil Familias TDAH Olavarría llevó a cabo en el auditorio de Coopelectric una charla de formación y asesoramiento destinada exclusivamente a sus miembros.

El encuentro se llevó a cabo con el objetivo de visibilizar los derechos de las personas con discapacidad y dotar a los entornos familiares de herramientas legales y pedagógicas concretas.

La disertación estuvo a cargo de la presidenta de la institución, Maite Salerno, quien se desempeña como operadora y asesora en discapacidad y neurodivergencia.

Durante la jornada se abordaron con rigor técnico y normativo los ejes fundamentales de la educación inclusiva y la construcción de ambientes accesibles dentro del ámbito escolar.

Entre los puntos más destacados del temario se detallaron las normativas que amparan el Proyecto Pedagógico para la Inclusión (PPI) y el Diseño Universal para el Aprendizaje (DEI).

Por otro lado se dieron respuestas a consultas frecuentes en el día a día, tales como si las instituciones educativas pueden imponer o negar dispositivos de inclusión, las funciones y marcos legales del acompañante terapéutico (AT), la regulación de la jornada reducida, así como los ajustes razonables necesarios desde el nivel inicial hasta la universidad.

En el mismo marco se aclararon dudas sobre la exigencia o no del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El cierre del evento contó con una actividad dinámica en parejas y grupos pequeños, propiciando un espacio íntimo de debate, intercambio y puesta en común de experiencias entre las familias asociadas.

“Lo importante de este encuentro fue poder acompañar y asesorar en temas que a diario me consultan por privado, garantizando que se respeten los derechos de cada persona con discapacidad”, expresó Maite Salerno.

“Desde lo personal la experiencia fue más que enriquecedora ya que la información hace al conocimiento. Muchas familias no pueden acceder a estas herramientas o desconocen sus derechos. El trabajo en equipo entre Escuela, Familia y Salud es fundamental para lograr una inclusión real y de calidad. Falta mucho recorrido, pero vamos por el camino correcto haciendo visible lo invisible”, concluyó la presidenta de la asociación.

Aquellas personas de la comunidad que requieran asesoramiento personalizado o deseen sumarse y formar parte de la Asociación Civil Familias TDAH Olavarría pueden comunicarse con Maite Salerno al teléfono celular 2284-226850