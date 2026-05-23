Polo Judicial: la mudanza comenzará con los Juzgados de Familia

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires aprobó la asignación y distribución de espacios del nuevo Complejo Judicial de Olavarría y definió el esquema de traslado de los organismos que comenzarán a funcionar en el edificio ubicado sobre calle 25 de Mayo entre Bolívar y Vélez Sarsfield.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución SC 1.241/26, en el marco de la próxima recepción del inmueble. Según se detalló en la resolución, la habilitación del nuevo edificio permitirá centralizar los órganos jurisdiccionales y dependencias judiciales que actualmente funcionan en los inmuebles de Coronel Suárez 2636, Rufino Fal 2943 y Moreno 3157, estos dos últimos funcionan actualmente en propiedades alquiladas.

Además, se indicó que la propuesta de distribución de espacios fue elaborada por el Área de Planificación de la Infraestructura Edilicia y la Dirección General de Arquitectura, Obras y Servicios, y posteriormente consultada con magistrados locales.

En relación al traslado de las dependencias, la Suprema Corte estableció que el proceso comenzará dentro de los 15 días posteriores a la recepción formal del edificio y se realizará de manera escalonada.

Los primeros organismos en mudarse serán los juzgados de Familia. Posteriormente será el turno del Tribunal de Trabajo y finalmente las dependencias que actualmente funcionan en Rufino Fal 2943, comenzando por los juzgados en lo Civil y Comercial.

La resolución fija además un plazo estimado de 45 días para completar todos los traslados, aunque aclara que los tiempos dependerán de la recepción definitiva del inmueble y de distintas contrataciones administrativas necesarias para su puesta en funcionamiento.

Otro de los puntos destacados del documento señala que, una vez concretadas las mudanzas, los inmuebles de Rufino Fal 2943 y Moreno 3157 serán devueltos a sus propietarios. Asimismo, con la reubicación del Tribunal de Trabajo se efectivizará una disposición vigente desde 2009 que ordenaba su traspaso a la Municipalidad de Olavarría.

Por último, la Suprema Corte encomendó a las áreas de Administración, Planificación, Tecnología Informática y Arquitectura adoptar las medidas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del nuevo Complejo Judicial.