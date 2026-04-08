El AMCO será sede del Argentino de Ciclismo Ruta Máster

Organizado por la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta y la Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, se llevará a cabo el Campeonato Argentino de Ciclismo Ruta Master, para Damas y Caballeros y el escenario elegido es el autódromo del Automóvil Moto Club de Olavarría.

El autódromo Hermanos Emiliozzi recibirá desde el jueves 22 al domingo 26 de abril el Campeonato Argentino de Máster. El cronograma se iniciará el 21 de abril en el Centro Cultural Municipal San José, donde durante gran parte de la jornada se llevará a cabo todo lo concerniente a la ratificación de inscripciones y verificaciones de licencias de los/las competidores. Desde las 20 horas realizará el denominado “congresillo técnico”, en el que se brindarán precisiones acerca del trazado y la competencia en sí.

La actividad en pista se iniciará el miércoles 22 de abril, en el circuito Hermanos Emiliozzi, y se prolongará hasta el domingo 26 inclusive, con rutinas de competencia que se iniciarán desde las 8 y se extenderán hasta el cierre de la tarde en todas las jornadas.

La primera prueba de la cita nacional será la Contrarreloj Individual para las categorías E1 y E2 que completarán dos vueltas al circuito de 4968,4 metros.

El evento que reunirá gran cantidad de deportistas y será el centro de interés del ciclismo nacional cuenta con el acompañamiento de la Asociación Olavarría Centro de Ciclismo, el Municipio y el AMCO.