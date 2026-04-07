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 - 7 de Abril de 2026 | 20:31

Pueblo Nuevo hizo podio en el Torneo “León Najnudel”

Durante el transcurso del pasado fin de semana, Pueblo Nuevo volvió a ser protagonista de una nueva edición del tradicional Torneo León Najnudel.

Pueblo Nuevo fue uno de los 20 equipos que participaron de la 21° edición del certamen de Maxibásquet que tuvo lugar en Mar del Plata.

 

El equipo de Pueblo Nuevo participó en la categoría +60 y terminó en el podio en un evento que reunió alrededor de 250 jugadores y jugadoras en categorías que van desde +30 hasta +60.

 

El “Lobo” entre los rivales a los que enfrentó se encontraron Racing y Atlético Mar del Plata, rival al que se impuso en la Final por 59 a 51. Racing fue el campeón.

 

El Torneo León Najnudel, que se realiza dos veces al año en Mar del Plata, no solo promueve la competencia deportiva, sino también el encuentro y la camaradería entre jugadores de todo el país, fortaleciendo los lazos dentro de la comunidad del maxibásquet.

 

El plantel estuvo compuesto por Alejandro Bileni, Walter Cabrero, Carlos Castillo, Luis Dalera, Henry Ford, Ascencio García, Carlos Holzweissig, Alberto Lorenzo, José Maceo, Gustavo Márquez, Marcelo Montaldo, Carlos Moreno, Federico Psarras y Marcelo Victoria.

 

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