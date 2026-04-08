Olavarrienses en Liga Argentina: Jujuy Básquet está match-point | Infoeme
Miércoles 08 de Abril 2026 - 16:15hs
19°
Miércoles 08 de Abril 2026 - 16:15hs
Olavarría
19°
Infoeme
 |  deportes
 |  Liga Argentina
 - 8 de Abril de 2026 | 14:45

Olavarrienses en Liga Argentina: Jujuy Básquet está match-point

Jujuy Básquet logró un valioso triunfo en condición de visitante y está a un triunfo de los Cuartos de Final de la Conferencia Norte de la Liga Argentina.

Foto: Prensa Jujuy Básquet

En la noche del martes, se jugó el tercer punto de la Reclasificación entre Jujuy Básquet y Villa San Martín y como visitante, ganó el equipo con presencia olavarriense.

 

Los “Cóndores” derrotaron 65 a 59 a Villa San Martín en un partido intenso donde no se regaló nada y que tuvo a los ganadores manejando los tiempos finales del partido para llevarse un partido muy parejo y dejar la serie de Reclasificación 2 a 1 a su favor, a un triunfo del pase a octavos de final.

 

En el equipo de Jujuy, Francisco Fornes completó 22:34 minutos con 3 puntos, 5 rebotes y 2 recuperos.

 

Vuelven a verse las caras, por el cuarto punto de la serie, este jueves 9 en Chaco desde las 21.30 horas.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME