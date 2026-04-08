Olavarrienses en Liga Argentina: Jujuy Básquet está match-point

En la noche del martes, se jugó el tercer punto de la Reclasificación entre Jujuy Básquet y Villa San Martín y como visitante, ganó el equipo con presencia olavarriense.

Los “Cóndores” derrotaron 65 a 59 a Villa San Martín en un partido intenso donde no se regaló nada y que tuvo a los ganadores manejando los tiempos finales del partido para llevarse un partido muy parejo y dejar la serie de Reclasificación 2 a 1 a su favor, a un triunfo del pase a octavos de final.

En el equipo de Jujuy, Francisco Fornes completó 22:34 minutos con 3 puntos, 5 rebotes y 2 recuperos.

Vuelven a verse las caras, por el cuarto punto de la serie, este jueves 9 en Chaco desde las 21.30 horas.