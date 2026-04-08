Liga Federal: llega otro “Clásico de la Ciudad”

La tercera categoría del básquet nacional volverá a tener el “Clásico de la Ciudad” y será en el Parque Olavarría en el estreno como local para Racing.

El clásico olavarriense vuelve a escena este miércoles desde las 21 en el Parque Olavarría donde Racing hará su debut como local y buscará su primer triunfo, mientras que Estudiantes intentará ganar por primera vez fuera de casa.

El segundo capitulo del clásico de los clásicos encuentra a los dos elencos con derrotas en el pasado inmediato y con la necesidad de empezar a sumar conquistas para ser protagonistas en la Conferencia Sudeste A.

Tras un mes de presentaciones en condición de visitante, el elenco que dirige Matías Orlando finalmente se presentará ante su gente, mientras que su rival buscará su primera victoria en condición de visitante en el certamen.

En cuanto al antecedente inmediato, el primer duelo de la temporada quedó en manos de Estudiantes, que se impuso en el Maxigimnasio. De esta manera, Racing buscará emparejar la serie entre ambos, que tendrá cuatro enfrentamientos en esta primera etapa del campeonato.