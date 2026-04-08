Fútbol Femenino: varios días para completar la tercera fecha | Infoeme
Miércoles 08 de Abril 2026 - 20:04hs
14°
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Fútbol Femenino
 8 de Abril de 2026 | 16:55

Fútbol Femenino: varios días para completar la tercera fecha

Los Torneos “Andrea Serris” de Primera Femenino y Sub15 completaron una nueva fecha en varios días de disputa.

Foto: Prensa CCdO

Aprovechando los feriados, el primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías femeninas completó la 3° fecha.

 

Entre jueves y domingo, en días extendidos por los feriados, se jugó un nuevo capítulo del torneo “Andrea Serris” de fútbol femenino con encuentros en Primera División y Sub15.

 

Los resultados:

Primera División

Racing 1 (Sofía Ortiz) - 4 (Magalí Rava, Rocío Cepeda Olivetto, Bianca Zibecchi Moriones y Luz Ataddía) Club Ciudad 

Colonias y Cerros 8 (Susana Altamirano -2-, Gisela Herrero, Daiana Leonardo -2-, Valeria Oroná, Eliana Delletesse y Eugenia Garavaglia) - 1 (Nicole Zambrana) Ferro 

Sierra Chica 0 - 3 (Yamila Quintanilla, Abril Santellán e Iara Niz) El Fortín 

Libre: Municipales

 

Sub15

Estudiantes 1 (Melody Gutiérrez) – 0 Municipales 

Ferro 2 (Lola Ingliso Guzzetti y Kiara Ponce) - 2 (Clara Federico y Zoe Colo Castro) Ferroviario 

El Fortín 0 - 4 (Isabella Ferro Altafini, Milagros Ortiz Otermín, Olivia Fugaracho y Martina Campos Coronel) Racing 

 

Fuente: Prensa LFO

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME