Fútbol Femenino: varios días para completar la tercera fecha

Aprovechando los feriados, el primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías femeninas completó la 3° fecha.
Entre jueves y domingo, en días extendidos por los feriados, se jugó un nuevo capítulo del torneo “Andrea Serris” de fútbol femenino con encuentros en Primera División y Sub15.
Los resultados:
Primera División
Racing 1 (Sofía Ortiz) - 4 (Magalí Rava, Rocío Cepeda Olivetto, Bianca Zibecchi Moriones y Luz Ataddía) Club Ciudad
Colonias y Cerros 8 (Susana Altamirano -2-, Gisela Herrero, Daiana Leonardo -2-, Valeria Oroná, Eliana Delletesse y Eugenia Garavaglia) - 1 (Nicole Zambrana) Ferro
Sierra Chica 0 - 3 (Yamila Quintanilla, Abril Santellán e Iara Niz) El Fortín
Libre: Municipales
Sub15
Estudiantes 1 (Melody Gutiérrez) – 0 Municipales
Ferro 2 (Lola Ingliso Guzzetti y Kiara Ponce) - 2 (Clara Federico y Zoe Colo Castro) Ferroviario
El Fortín 0 - 4 (Isabella Ferro Altafini, Milagros Ortiz Otermín, Olivia Fugaracho y Martina Campos Coronel) Racing
Fuente: Prensa LFO