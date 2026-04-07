El “Lobo” tiene refuerzos y ya sabe el fixture

A pocos días del inicio de la Liga Provincial, Pueblo Nuevo se movió en el mercado y sumó dos refuerzos importantes, mientras que se dio a conocer el fixture.
Nicolás Lorenzo y Federico Vázquez se sumaron a las filas “Albiverdes” para sumar su experiencia en el certamen que organiza la Federación Bonaerense de Básquet.
Lorenzo, base con recorrido en el básquet local y regional, llega tras su paso por San Martín de Sierras Bayas, donde disputó el Torneo de Verano. Además, anteriormente formó parte del plantel de Estudiantes durante el Pre Federal y Vázquez, escolta, viene de integrar el equipo de Racing en el último certamen Pre Federal.
Además, Pueblo Nuevo ya tiene definido su fixture donde quedó definido que el estreno será el venidero viernes en el “Gigante de Villa Italia” donde enfrentará a Unión y Progreso.
Una semana más tarde, los dirigidos por Cristian Sánchez tendrán su estreno como local y en el Juan Manolio recibirán a Kimberley.
El fixture:
Primera fecha: 10/04
Independiente vs Deportivo Sarmiento
Blanco y Negro vs Alumni
Unión y Progreso vs Pueblo Nuevo
Libre: Kimberley
Segunda fecha: 17/04
Pueblo Nuevo vs Kimberley
Alumni vs Unión y Progreso
Deportivo Sarmiento vs Blanco y Negro
Libre: Independiente
Tercera fecha: 24/04
Kimberley vs Alumni
Blanco y Negro vs Independiente
Unión y Progreso vs Deportivo Sarmiento
Libre: Pueblo Nuevo
Cuarta fecha: 01/05
Alumni vs Pueblo Nuevo
Independiente vs Unión y Progreso
Deportivo Sarmiento vs Kimberley
Libre: Blanco y Negro
Quinta fecha: 08/05
Pueblo Nuevo vs Deportivo Sarmiento
Kimberley vs Independiente
Unión y Progreso vs Blanco y Negro
Libre: Alumni
Sexta fecha: 15/05
Blanco y Negro vs Kimberley
Independiente vs Pueblo Nuevo
Deportivo Sarmiento vs Alumni
Libre: Unión y Progreso
Séptima fecha: 22/05
Alumni vs Independiente
Pueblo Nuevo vs Blanco y Negro
Kimberley vs Unión y Progreso
Libre: Deportivo Sarmiento
Octava Fecha: 29/06
Deportivo Sarmiento vs Independiente
Alumni vs Blanco y Negro
Pueblo Nuevo vs Unión y Progreso
Libre: Kimberley
Novena fecha: 5/06
Kimberley vs Pueblo Nuevo
Unión y Progreso vs Alumni
Blanco y Negro vs Deportivo Sarmiento
Libre: IndependienteDécima fecha: 12/06
Alumni vs Kimberley
Independiente vs Blanco y Negro
Deportivo Sarmiento vs Unión y Progreso
Libre: Pueblo Nuevo
Onceava fecha: 19/06
Pueblo vs Nuevo Alumni
Unión y Progreso vs Independiente
Kimberley vs Deportivo Sarmiento
Libre: Blanco y Negro
Decimosegunda fecha: 26/06
Deportivo Sarmiento vs Pueblo Nuevo
Independiente vs Kimberley
Blanco y Negro vs Unión y Progreso
Libre: Alumni
Decimotercera fecha: 3/07
Kimberley vs Blanco y Negro
Pueblo Nuevo vs Independiente
Alumni vs Deportivo Sarmiento
Libre: Unión y Progreso
Decimocuarta fecha: 10/07
Independiente vs Alumni
Blanco y Negro vs Pueblo Nuevo
Unión y Progreso vs Kimberley
Libre: Deportivo Sarmiento