El “Lobo” tiene refuerzos y ya sabe el fixture

A pocos días del inicio de la Liga Provincial, Pueblo Nuevo se movió en el mercado y sumó dos refuerzos importantes, mientras que se dio a conocer el fixture.

Nicolás Lorenzo y Federico Vázquez se sumaron a las filas “Albiverdes” para sumar su experiencia en el certamen que organiza la Federación Bonaerense de Básquet.

Lorenzo, base con recorrido en el básquet local y regional, llega tras su paso por San Martín de Sierras Bayas, donde disputó el Torneo de Verano. Además, anteriormente formó parte del plantel de Estudiantes durante el Pre Federal y Vázquez, escolta, viene de integrar el equipo de Racing en el último certamen Pre Federal.

Además, Pueblo Nuevo ya tiene definido su fixture donde quedó definido que el estreno será el venidero viernes en el “Gigante de Villa Italia” donde enfrentará a Unión y Progreso.

Una semana más tarde, los dirigidos por Cristian Sánchez tendrán su estreno como local y en el Juan Manolio recibirán a Kimberley.

El fixture:

Primera fecha: 10/04

Independiente vs Deportivo Sarmiento

Blanco y Negro vs Alumni

Unión y Progreso vs Pueblo Nuevo

Libre: Kimberley

Segunda fecha: 17/04

Pueblo Nuevo vs Kimberley

Alumni vs Unión y Progreso

Deportivo Sarmiento vs Blanco y Negro

Libre: Independiente

Tercera fecha: 24/04

Kimberley vs Alumni

Blanco y Negro vs Independiente

Unión y Progreso vs Deportivo Sarmiento

Libre: Pueblo Nuevo

Cuarta fecha: 01/05

Alumni vs Pueblo Nuevo

Independiente vs Unión y Progreso

Deportivo Sarmiento vs Kimberley

Libre: Blanco y Negro

Quinta fecha: 08/05

Pueblo Nuevo vs Deportivo Sarmiento

Kimberley vs Independiente

Unión y Progreso vs Blanco y Negro

Libre: Alumni

Sexta fecha: 15/05

Blanco y Negro vs Kimberley

Independiente vs Pueblo Nuevo

Deportivo Sarmiento vs Alumni

Libre: Unión y Progreso

Séptima fecha: 22/05

Alumni vs Independiente

Pueblo Nuevo vs Blanco y Negro

Kimberley vs Unión y Progreso

Libre: Deportivo Sarmiento

Octava Fecha: 29/06

Deportivo Sarmiento vs Independiente

Alumni vs Blanco y Negro

Pueblo Nuevo vs Unión y Progreso

Libre: Kimberley

Novena fecha: 5/06

Kimberley vs Pueblo Nuevo

Unión y Progreso vs Alumni

Blanco y Negro vs Deportivo Sarmiento

Libre: IndependienteDécima fecha: 12/06

Alumni vs Kimberley

Independiente vs Blanco y Negro

Deportivo Sarmiento vs Unión y Progreso

Libre: Pueblo Nuevo

Onceava fecha: 19/06

Pueblo vs Nuevo Alumni

Unión y Progreso vs Independiente

Kimberley vs Deportivo Sarmiento

Libre: Blanco y Negro

Decimosegunda fecha: 26/06

Deportivo Sarmiento vs Pueblo Nuevo

Independiente vs Kimberley

Blanco y Negro vs Unión y Progreso

Libre: Alumni

Decimotercera fecha: 3/07

Kimberley vs Blanco y Negro

Pueblo Nuevo vs Independiente

Alumni vs Deportivo Sarmiento

Libre: Unión y Progreso

Decimocuarta fecha: 10/07

Independiente vs Alumni

Blanco y Negro vs Pueblo Nuevo

Unión y Progreso vs Kimberley

Libre: Deportivo Sarmiento