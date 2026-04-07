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 - 7 de Abril de 2026 | 21:02

El “Lobo” tiene refuerzos y ya sabe el fixture

Pueblo Nuevo tiene mayores precisiones sobre su regreso a las competencias provinciales y en las últimas horas, además de conocer el fixture, anunció sus refuerzos.

Foto: Prensa Pueblo Nuevo

A pocos días del inicio de la Liga Provincial, Pueblo Nuevo se movió en el mercado y sumó dos refuerzos importantes, mientras que se dio a conocer el fixture.

 

Nicolás Lorenzo y Federico Vázquez se sumaron a las filas “Albiverdes” para sumar su experiencia en el certamen que organiza la Federación Bonaerense de Básquet.

 

Lorenzo, base con recorrido en el básquet local y regional, llega tras su paso por San Martín de Sierras Bayas, donde disputó el Torneo de Verano. Además, anteriormente formó parte del plantel de Estudiantes durante el Pre Federal y Vázquez, escolta, viene de integrar el equipo de Racing en el último certamen Pre Federal.

 

Además, Pueblo Nuevo ya tiene definido su fixture donde quedó definido que el estreno será el venidero viernes en el “Gigante de Villa Italia” donde enfrentará a Unión y Progreso.

 

Una semana más tarde, los dirigidos por Cristian Sánchez tendrán su estreno como local y en el Juan Manolio recibirán a Kimberley.

 

El fixture:

Primera fecha: 10/04

Independiente vs Deportivo Sarmiento

Blanco y Negro vs Alumni

Unión y Progreso vs Pueblo Nuevo

Libre: Kimberley

 

Segunda fecha: 17/04

Pueblo Nuevo vs Kimberley

Alumni vs Unión y Progreso

Deportivo Sarmiento vs Blanco y Negro 

Libre: Independiente

 

Tercera fecha: 24/04

Kimberley vs Alumni

Blanco y Negro vs Independiente

Unión y Progreso vs Deportivo Sarmiento

Libre: Pueblo Nuevo

 

Cuarta fecha: 01/05

Alumni vs Pueblo Nuevo

Independiente vs Unión y Progreso

Deportivo Sarmiento vs Kimberley 

Libre: Blanco y Negro

 

Quinta fecha: 08/05

Pueblo Nuevo vs Deportivo Sarmiento 

Kimberley vs Independiente 

Unión y Progreso vs Blanco y Negro 

Libre: Alumni

 

Sexta fecha: 15/05

Blanco y Negro vs Kimberley

Independiente vs Pueblo Nuevo

Deportivo Sarmiento vs Alumni 

Libre: Unión y Progreso

 

Séptima fecha: 22/05

Alumni vs Independiente

Pueblo Nuevo vs Blanco y Negro

Kimberley vs Unión y Progreso

Libre: Deportivo Sarmiento

 

Octava Fecha: 29/06

Deportivo Sarmiento vs Independiente 

Alumni vs Blanco y Negro 

Pueblo Nuevo vs Unión y Progreso 

Libre: Kimberley

 

Novena fecha: 5/06

Kimberley vs Pueblo Nuevo 

Unión y Progreso vs Alumni 

Blanco y Negro vs Deportivo Sarmiento 

Libre: IndependienteDécima fecha: 12/06

 

Alumni vs Kimberley 

Independiente vs Blanco y Negro 

Deportivo Sarmiento vs Unión y Progreso 

Libre: Pueblo Nuevo

 

Onceava fecha: 19/06

Pueblo vs Nuevo Alumni

Unión y Progreso vs Independiente 

Kimberley vs Deportivo Sarmiento

Libre: Blanco y Negro

 

Decimosegunda fecha: 26/06

Deportivo Sarmiento vs Pueblo Nuevo 

Independiente vs Kimberley 

Blanco y Negro vs Unión y Progreso 

Libre: Alumni

 

Decimotercera fecha: 3/07 

Kimberley vs Blanco y Negro 

Pueblo Nuevo vs Independiente

Alumni vs Deportivo Sarmiento 

Libre: Unión y Progreso

 

Decimocuarta fecha: 10/07 

Independiente vs Alumni 

Blanco y Negro vs Pueblo Nuevo 

Unión y Progreso vs Kimberley

Libre: Deportivo Sarmiento

 

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