Torneo Federal A: además de los goleadores, jugaron los hermanos

La tercera categoría del fútbol nacional jugó la tercera fecha en los diferentes escenarios del país y fue con presencia olavarriense.

La competencia que otorga ascensos a la Primera Nacional tuvo goles olavarrienses con las conquistas de Quimey Marín y Braian Guille, pero también la presencia de los hermanos Di Bello y de Mateo Alberca.

Por la Zona A, El Linqueño venció 2 a 1 a Escobar F.C. en el “Leonardo Costa” con Mateo Alberca nuevamente como parte del plantel.

Además, por la Zona C, Deportivo Rincón obtuvo la primera victoria el año al superar a Argentino de Monte Maíz por 2 a 0 en su regreso al “Elías Moisés Gómez”. En el “León”, Nicolás Di Bello fue titular y dejó el campo de juego a los 55´ y Bruno Di Bello ingresó a los 62´.

Por último, en la Zona D llegaron los goles. Primero fue Quimey Marín para la victoria de Círculo Deportivo por 2 a 1 ante Germinal y luego de Braian Guille en el triunfo de Olimpo. Los goleadores de la fecha se retiraron promediando la segunda parte.