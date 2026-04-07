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 - 7 de Abril de 2026 | 14:57

Torneo Federal A: además de los goleadores, jugaron los hermanos

En el transcurso del fin de semana se completó una nueva fecha del Torneo Federal A y fue con goles y la presencia de los hermanos Di Bello.

Foto: prensa Deportivo Rincón

La tercera categoría del fútbol nacional jugó la tercera fecha en los diferentes escenarios del país y fue con presencia olavarriense.

 

La competencia que otorga ascensos a la Primera Nacional tuvo goles olavarrienses con las conquistas de Quimey Marín y Braian Guille, pero también la presencia de los hermanos Di Bello y de Mateo Alberca.

 

Por la Zona A, El Linqueño venció 2 a 1 a Escobar F.C. en el “Leonardo Costa” con Mateo Alberca nuevamente como parte del plantel.

 

Además, por la Zona C, Deportivo Rincón obtuvo la primera victoria el año al superar a Argentino de Monte Maíz por 2 a 0 en su regreso al “Elías Moisés Gómez”. En el “León”, Nicolás Di Bello fue titular y dejó el campo de juego a los 55´ y Bruno Di Bello ingresó a los 62´.

 

Por último, en la Zona D llegaron los goles. Primero fue Quimey Marín para la victoria de Círculo Deportivo por 2 a 1 ante Germinal y luego de Braian Guille en el triunfo de Olimpo. Los goleadores de la fecha se retiraron promediando la segunda parte.

 

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