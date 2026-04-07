Teo Gamondi volvió a competir y ganó el AJPP 2000 de Bahía Blanca

Teo Gamondi se consagró campeón en Bahía Blanca donde se jugó la 6° fecha del calendario de la Asociación de Jugadores Profesionales de Pádel.

Teo Gamondi regresó a la competencia oficial luego de un prolongado parate y logró el título en el AJPP 2000 de Bahía Blanca en compañía de Mariano Danei.

En su regreso a las competencias, el olavarriense y su compañero vencieron en la Final a Julián Leite y Joaquín Páez por 6/2 y 6/1. En Semifinales, la dupla había superado a Yob y Angelini Candiano por 7/6 y 6/4.

El torneo marcó el regreso de Gamondi a la actividad luego de más de un año fuera de las pistas. Su última presentación había sido en marzo de 2025 en el Premier P2 de Cancún, en un contexto donde buscaba consolidarse en el circuito internacional donde había alcanzado el puesto 198 del ranking mundial y acumulaba experiencia en torneos FIP y Premier Padel, con títulos en Castellón y Viña del Mar, además de finales en otras competencias del circuito.

Formado en la Nox Future Academy de Barcelona, el olavarriense retoma ahora la competencia con el objetivo de recuperar ritmo y sumar puntos. En ese camino, tiene previsto disputar una serie de torneos del circuito FIP junto a Kevin Kviatkovski durante abril y mayo.

El calendario incluye el FIP Bronze de Ijuí (Brasil), el FIP Bronze Chile II, el FIP Silver de Mendoza y el Buenos Aires P1, donde buscará volver a posicionarse en el ranking internacional tras el tiempo de inactividad.