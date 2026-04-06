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 - 6 de Abril de 2026 | 22:25

Fútbol Infantil: exitoso estreno de la “Copa Pepo De la Vega”

Durante el viernes, sábado y domingo se jugó en el Club Ferro Carril Sud la primera edición de la “Copa Pepo De la Vega” que contó con una veintena de equipos.

Fotos: Verito Fotografías

En las instalaciones del Club Ferro y con la organización de la Escuelita de Fútbol se completó la 1° edición de la “Copa 1914 – edición Pedro De la Vega” reservada para futbolistas en formación.

 

 

El certamen reunió 12 instituciones y un total de 20 equipos y estuvo reservada para futbolistas categoría 2016 que jugaron durante tres días y obtuvieron una medalla por su participación.

 

La Copa tuvo durante dos días las Fase Clasificatoria, cerrando la jornada sabatina con Cuartos de Final de Copa de Oro y Copa de Plata. Siendo el domingo el turno de disputar Semifinales y Finales.

 

 

El Fortín, Racing, Embajadores, Estudiantes, Hinojo, San Martín, Loma Negra, Municipales , Villa Mailin, Escuela Trapito y Alumni Azuleño fueron las entidades participantes.

 

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