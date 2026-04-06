Torneo Interligas: cinco festejos locales en la Sub21

El certamen interligas organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida completó la 6° fecha en la división Reserva.

La actividad, que comenzó el viernes, jugó el grueso de la actividad de Sub21 en la tarde del pasado domingo en las cuatro zonas.

En lo que respecta a la actuación olavarriense, Loma Negra, Racing, Sierra Chica, Estudiantes y Embajadores fueron los ganadores de la jornada.

Los resultados:

Zona A

Espigas 0 - 3 (Benicio Palazzo, Enzo Real y Santiago Tomassi) Balonpié -en Hinojo

Alumni Azuleño 1 (Thiago Gaitán) – 0 Cemento

Colonias y Cerros 0 - 2 (Nahuel Coronel -2-) Boca -en Embajadores-

Loma Negra 3 (Facundo Haedo -2- y Uriel Moriones) - 1 (Alexander Marquez)

Independiente

Zona B

Racing 1 (Lautaro Díaz) – 0 Juventud -jugado el viernes-

Vélez 2 (Axel Garay y Emanuel García) – 0 San Martín -en Athletic-

Barracas 1 (Cristian Tapia) - 3 (Isaias Martínez, Juan Manuel Aguado y Axel Guzmán) Jorge Newbery

Sportivo Piazza 2 (Tomás Santillán y Ramiro Bernabola) - 1 (Enzo Trejo) Hinojo

Zona C

Ferro 0 - 1 (Lautaro Benítez) Casariego

Urdampilleta 3 (Lautaro Morena, Augusto Gennoni y Gian Saravia) – 0 Ingeniero Newbery

El Fortín 0 - 1 (Diego García) Sierra Chica

Lilán 4 (Emir Alegre -2-, Alan Correa y Bautista Madrid) - 1 (Jorge Donatti) Bancario -jugado el viernes-

Zona D

Platense 0 - 2 (Joaquín Mensi y Juan Yadó) Estudiantes

Empleados 1 (Joel Rosales) - 1 (Matías Oyesqui) Pirovano

Racing (L) 0 - 2 (Bautista Lemos -2-) Bull Dog

Municipales 1 (Lucas Nucci) - 3 (Santino Pintos, Nahir Vallejos y Jeremías Pérez) Embajadores -jugado el viernes-

Fuente: prensa LFO