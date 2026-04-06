Presentaron pedido de informes sobre la situación del Hospital

Desde el Partido Libertario impulsaron un pedido de informes sobre el funcionamiento del Hospital Municipal "Dr. Héctor Cura". En el detalle de lo que se busca averiguar se incluye la cantidad de profesionales que han dejado de prestar servicios en los últimos 24 meses, detallado por especialidad.

También consultan por los motivos formales de dichas desvinculaciones y el estado actual de cobertura de cada especialidad médica y el tiempo promedio de espera para la obtención de turnos médicos.

En el pedido de informes consultan también sobre el detalle de especialidades con turnos suspendidos, restringidos o con cupos limitados, la cantidad de reclamos formales realizados por trabajadores en relación a condiciones laborales.

Apuntan también a conocer las medidas adoptadas frente a denuncias de hostigamiento laboral o conflictos internos, así como también el detalle de la presencia y participación de la Dirección en la gestión diaria del hospital.

Respecto a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), piden que les informen sobre el estado actual de funcionamiento de los CAPS, incluyendo dotación de profesionales, especialidades cubiertas y horarios de atención, la cantidad de turnos otorgados en CAPS y tiempos promedio de espera y las derivaciones realizadas en los últimos doce (12) meses.